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Клумбы Стерлитамака украсят более 90 тысяч цветов, выращенных в женской колонии-поселении

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Клумбы Стерлитамака украсят более 90 тысяч цветов, выращенных в женской колонии-поселении Фото: автор

УФА, 10 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В этом году клумбы Стерлитамака украсят более 90 тысяч корней цветов, выращенных в городской колонии-поселении №6. Об этом агентству «Башинформ» сообщил заместитель начальника исправительного учреждения майор Александр Копрушенков.

«Осужденные занимаются выращиванием огурцов, томатов, перца, баклажанов, капусты, цветочной рассады. Цветы продаются по контрактам – мы участвуем в закупках, которые проводит администрация Стерлитамака, а также частные организации. Пытались участвовать в уфимских закупках, но отказались от этого, так как затраты на доставку «съедают» довольно таки приличную сумму. У нас, к сожалению, не настолько автоматизированная система, чтобы большим объемом обеспечить низкую рентабельность», — рассказал собеседник.

По его словам, в этом году клумбы и парки Стерлитамака украсят более 90 тысяч корней цветов на сумму в 1 млн 100 тысяч рублей. Основная масса цветов – это петунии всевозможных видов и расцветок, львиный зев, сальвия, бархатцы, цинерарии, агератум, алиссум, портулак. В последние годы очень актуальны стали портулак и алиссум.

Что касается овощей, то капуста, свекла, морковь выращиваются на полях колонии, а затем по госконтракту отправляются в исправительные учреждения республики.

«Зная примерную урожайность, примерную гектарность полей производим рассаду ближе к тем параметрам, которые заданы нам государственным контрактом», — сказал Александр Копрушенков.

По словам сотрудников, овощи, выращенные в колонии, заметно отличаются от магазинных. У них есть запах, вкус. Например, огурцы – очень сладкие. Семена колония также приобретает у проверенных поставщиков. Овощи и цветы выращиваются в теплицах, в специальных условиях, которые поддерживают работники учреждения и осужденные.

Как сообщало агентство «Башинформ», в исправительном учреждении содержится 51 женщина, среди них одна с ребенком, еще одна – беременная. Набор статей здесь разный, но в основном женщины отбывают наказание за смертельные ДТП, невыплату алиментов, наркотики, мошенничество.

На территории колонии находится комната воспитательной работы, где есть иконы для молитв, а также телевизор, книги. Здесь осужденные могут находиться в свободное время по утвержденному распорядку дня. Кроме того, женщины могут покупать продукты в магазине при колонии по обычным ценам. На пропускной продаются цветы, выращенные в учреждении.

Теги: цветы, УФСИН по РБ
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