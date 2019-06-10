Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.03

EUR 73.26

10 июня Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии незрячую женщину не пустили в кафе с собакой‐поводырем

ОБЩЕСТВО
Фото: https://vk.com/kvsprb

В Башкирии незрячую женщину не пустили в кафе с собакой‐поводырем Фото: https://vk.com/kvsprb

УФА, 10 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В одном из кафе в городе Стерлитамаке в Башкирии произошел громкий скандал: инвалида по зрению не пустили в кафе с собакой‐поводырем.

9 июня инвалид первой группы 41-летняя Роза Баргусова в сопровождении своей собаки, голден-ретривера Джессики решила зайти в кафе под названием «Большой». Администратор заведения отказала во входе женщине, заявив, что с животным в учреждение общепита заходить нельзя, и предложила оставить собаку на входной группе. Все необходимые документы на собаку у женщины были с собой, животное находилось в наморднике, со шлейкой с надписью «собака-проводник».

Жительница Башкирии не стала терпеть ущемления своих прав и пожаловалась в прокуратуру.

﻿«Согласно закону Российской Федерации хозяин и его собака-поводырь в общественных местах могут находиться беспрепятственно, но, к сожалению, об этом знают не все, — говорит руководитель клуба владельцев собак-проводников «Актырнак» Гузель Хасанова. — Согласно ФЗ №181, человек в сопровождении собаки-поводыря имеет право на беспрепятственный доступ ко всем общественным местам и может свободно пользоваться любым транспортом. Возможен допуск животного на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур при наличии документа, подтверждающего его специальное обучение. Я считаю, об этом должны знать все владельцы кафе, ресторанов и других публичных заведений, и самое главное, доводить эту информацию до своих сотрудников».
К сожалению, подобные факты ущемления прав инвалидов не единичны. Так, недавно мужчину, ехавшего с собакой-поводырем на автобусе, заставили заплатить за своего питомца, как за багаж, и просили поместить пса в багажное отделение. После разбирательств дело закончилось публичным извинением. В Ишимбае незрячую 25-летнюю девушку с сопровождавшей ее собакой не пустили в торговый центр. После проверки охранник был уволен. Ее же не пустили в здание полиции, куда она пришла писать заявление об ущемлении прав.

Теги: инвалиды, нарушение прав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе мужчина застрелил парня и ранил девушку
В Уфе на автовозкзале мужчина застрелил парня 25 лет и ранил девушку 24 лет. Как пишут очевидцы в соцсетях, мужчина остановил машину, выстрелил из ружь
Между стрелявшим и убитым в районе автовокзала в Уфе был денежный конфликт - Следком
В Уфе Следственный комитет по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Уфимского района. Он подозревается в убийстве
В Башкирии в ДТП погибла 19-летняя девушка-водитель, ее пассажир госпитализирован
В Белебее накануне вечером на пересечении улиц Советской и Красноармейской произошла смертельная автоавария. По данным ГИБДД РБ, 19-летняя местная жител
В Уфе сообщили о состоянии девушки, получившей огнестрельное ранение
24-летняя девушка, пострадавшая при стрельбе в Уфе около остановки «Южный автовокзал», прооперирована. Об этом агентству «Башинформ» сообщил заместитель
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть