Фото: https://vk.com/kvsprb В Башкирии незрячую женщину не пустили в кафе с собакой‐поводырем Фото: https://vk.com/kvsprb

УФА, 10 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В одном из кафе в городе Стерлитамаке в Башкирии произошел громкий скандал: инвалида по зрению не пустили в кафе с собакой‐поводырем.

9 июня инвалид первой группы 41-летняя Роза Баргусова в сопровождении своей собаки, голден-ретривера Джессики решила зайти в кафе под названием «Большой». Администратор заведения отказала во входе женщине, заявив, что с животным в учреждение общепита заходить нельзя, и предложила оставить собаку на входной группе. Все необходимые документы на собаку у женщины были с собой, животное находилось в наморднике, со шлейкой с надписью «собака-проводник».

Жительница Башкирии не стала терпеть ущемления своих прав и пожаловалась в прокуратуру.

﻿«Согласно закону Российской Федерации хозяин и его собака-поводырь в общественных местах могут находиться беспрепятственно, но, к сожалению, об этом знают не все, — говорит руководитель клуба владельцев собак-проводников «Актырнак» Гузель Хасанова. — Согласно ФЗ №181, человек в сопровождении собаки-поводыря имеет право на беспрепятственный доступ ко всем общественным местам и может свободно пользоваться любым транспортом. Возможен допуск животного на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур при наличии документа, подтверждающего его специальное обучение. Я считаю, об этом должны знать все владельцы кафе, ресторанов и других публичных заведений, и самое главное, доводить эту информацию до своих сотрудников».

К сожалению, подобные факты ущемления прав инвалидов не единичны. Так, недавно мужчину, ехавшего с собакой-поводырем на автобусе, заставили заплатить за своего питомца, как за багаж, и просили поместить пса в багажное отделение. После разбирательств дело закончилось публичным извинением. В Ишимбае незрячую 25-летнюю девушку с сопровождавшей ее собакой не пустили в торговый центр. После проверки охранник был уволен. Ее же не пустили в здание полиции, куда она пришла писать заявление об ущемлении прав.