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10 июня Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе пройдет съезд обманутых дольщиков

ОБЩЕСТВО

УФА, 10 июн 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Съезд обманутых дольщиков пройдет в Уфе 18 июня. Об этом стало известно на совещании в формате «стройчас», которое состоялось в Правительстве Башкирии 10 июня.

Как сообщила представительница инициативной группы дольщиков Зульфия Гайсина, на этом мероприятии дольщики планируют обсудить итоги полугодовой работы правительства в области решения проблем обманутых дольщиков, а также предъявить какие-то обоснованные возражения по этому поводу.

«В настоящее время движение видно лишь на нескольких объектах, многие не знают, что происходит. Необходимы будут публичные разъяснения перед самими пострадавшими от Государственного комитета по строительству и архитектуре о том, какие мероприятия проводятся на их объектах», — сказала Зульфия Гайсина.

Она также отметила, что настроения в среде дольщиков стали спокойнее, так как «люди видят, что идут обсуждения и разрешаются юридические вопросы, связанные с заходом новых застройщиков, выделением компенсационных земельных участков, предоставления бюджетных ассигнований для того чтобы достраивать проблемные объекты». Однако нервная обстановка, по ее словам, сохраняется на многих объектах, так как в некоторых случаях люди ждут разрешения проблемы по 12 лет.

Теги: обманутые дольщики
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