Горячая тема лета: почему отключают воду?

1 Какие работы проводятся во время отключений, и почему нельзя, например, проводить ремонт в дневное время, а на ночь возвращать жильцам горячую воду?

Временный вывод теплосетей из эксплуатации каждая обслуживающая организация старается использовать с максимальной пользой. Управляющие компании проверяют систему внутри дома и, при необходимости, проводят ремонт. Компания БашРТС же отвечает за состояние тепловых сетей до границы жилых домов. Она отключает от городской теплосети отдельные участки и проводит на них гидравлические испытания.

Давление в теплосети повышают на четверть: такое отклонение от привычных нормативов выявляет слабые места. Резкое падение показателей на контрольных точках сигнализирует, что на определенном отрезке есть повреждения, которые могут привести к аварии. Обнаружить и устранить протечку можно только с помощью раскопок. После проведенного ремонта (это может быть замена комплектующих, отдельных сегментов трубы или ее обшивки), сеть должна вновь пройти испытания.

Только убедившись, что все неполадки устранены, рабочие могут снова спрятать теплотрассу под землей. Весь этот комплекс работ занимает не один и не два дня, чем и обусловлена длительность «карантинного» периода.