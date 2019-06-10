Башкирия в федеральных СМИ: Как в Уфе Россия положила США на лопатки, рекордный ПМЭФ

УФА, 10 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия на ПМЭФ-2019 увеличила объем привлеченных инвестиций в два раза. В прошлом году сумма инвестсоглашений составила 30 млрд рублей.

На Петербургском международном экономическом форуме, проходившем 6-8 июня, Башкирия заключила инвестсоглашения на 82 млрд рублей. Это более чем в два раза выше показателей 2018 года, передает ТАСС. «В их числе — соглашения с компаниями "ПСК-6" о создании транспортного агро-логистического парка "Уфимский", RAILGO о расширении и обновлении железнодорожного парка, "Хевел" и "Солар Системс" о строительстве солнечных электростанций, с госкорпорацией "Росатом" о модернизации системы энергоснабжения республики», — говорится в сообщении. Также на форуме найден резидент для создаваемой особой экономической зоны, им стал Салаватский катализаторный завод, который планирует организовать производство порошкового силикагеля и выпуск присадки для дизельного топлива. Это позволит создать в регионе почти 3 тыс. рабочих мест, рассказали в ТАСС.

Чтобы не пропасть поодиночке. «Аргументы и Факты» выясняли, какое будущее уготовано моногородам в России, и информировали, что «моногорода — изобретение вовсе не советского времени. Они стали появляться на Руси ещё во времена Петра I». В 20 веке моногорода были локомотивами экономики страны, однако сейчас они превратились в обузу. Отвечая на вопросы «АиФ», что делает государство, чтобы помочь проблемным моногородам, и получается ли вдохнуть в них жизнь, гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева, в частности, рассказала, что в Башкортостане город Кумертау раньше «специализировался на производстве вертолётов. Но осенью 2017 года там открылся крупный маслоэкстракционный завод, который будет производить до 14 тыс. т подсолнечного масла ежемесячно. Инвестор пришёл из другого региона и построил мощное предприятие». Для этого фонд построил инфраструктуру до объекта, выделил субсидию, уточнила Макиева и сообщила, что «13 июня летим в Лузу Кировской обл. открывать деревообрабатывающее производство». «А недавно я вернулась из Павловска Воронежской обл., где через 2 года будет построен мясоперерабатывающий комбинат, на котором будут работать 1 тыс. человек», — рассказала она.

Морской часовой. Тема города Кумертау продолжается в «Известиях», где сообщается, что доработанные для «Мистралей» вертолеты Ка-29 перебросили на Камчатку, они возьмут под охрану атомные подлодки. «Вертолеты обеспечат выход в море стратегических ракетоносцев, переброску подразделений морской пехоты, уничтожение кораблей противника в прибрежной зоне», — рассказали изданию в военном ведомстве. «Вертолет Ка-29 серийно выпускался с 1979 года в Башкирии на Кумертауском авиационном производственном предприятии. В странах НАТО он получил обозначение Helix-B. В 2014 году была проведена модернизация 10 Ка-29, которые предназначались для вертолетоносцев типа «Мистраль». Но после срыва контракта Францией по передаче кораблей в 2017 году вертолеты стали поступать на Тихоокеанский и Балтийский флоты», — пояснили «Известия». Как отмечается, «транспортно-боевая машина Ка-29 способна обеспечить огневую поддержку десанту и в сложных погодных условиях. Вооружение позволяет уничтожать бронированные надводные и наземные цели. В состав вооружения входит управляемое и неуправляемое ракетное, стрелково-пушечное и бомбардировочное вооружение». На Камчатке практически нет дорог. Поэтому еще одной задачей машины будет оперативная переброска морских пехотинцев, добавили в издании.

Они задерживают лучше всех. В Воронеже прошел Всероссийский конкурс профмастерства работников вневедомственной охраны Росгвардии. В соревновании принимали участие более 200 представителей ведомства, сообщает Nation-news.ru﻿, уточнив, что жюри оценивало уровень их медицинской, специальной, огневой, технической и физической подготовки. Смоделированные на конкурсе условия были предельно приближены к реальным условиям. «В итоге наилучшим экипажем группы задержания признаны сотрудники Управления вневедомственной охраны по Красноярскому краю. Второе место занял экипаж Управления вневедомственной охраны по Республике Башкортостан. На третьем — работники Росгвардии УВО по Воронежской области». Победителей наградили медалями и кубками, а кроме того, они получили сертификаты на новые служебные машины, пишет портал.

Чем больше кругов, тем больше счастья. В Учалинском районе Башкирии отмечали окончание весенних полевых работ. «Праздник Сабантуй в этом году посвятили 100-летию образования республики», — передает Общественное телевидение России. «На поляне у озера Калкан организаторы поставили 19 юрт. Там устроили выставки национальной одежды, гончарных изделий, а также различных поделок из дерева. Народные коллективы пели популярные и старинные песни. На празднике соревновались табунщики. А лучшие башкирские кулинары приготовили несколько десятков самых вкусных национальных блюд», — говорится в сюжете. Отмечается также, что артисты приглашали зрителей покружиться в хороводе. «Никто не отказывался — это одна из главных традиций Сабантуя. Есть примета — чем больше кругов пройдёшь в танце, тем больше будет счастья», — узнали на ОТР.

Как в Уфе Россия положила США на лопатки, рассказал «Спорт-Экспресс». В материале издания говорится, что «противостояние России и США – особенное явление в мировом спорте. К тому же «в волейболе у россиян и американцев история взаимоотношений совсем непростая: из 14 последних встреч 10 остались за США». Поэтому «обыгрывать американцев на домашней площадке при таком бэкграунде было просто необходимо». Что и произошло 8 июня в Уфе на Лиге наций, где россияне в трех сетах победили американцев — 3:0. В «СЭ» особо отметили, что при этом была потрясающая атмосфера. «На волейболе в России я такой не видел никогда. Федерация сделала абсолютно правильный выбор, отдав домашний этап Уфе. Люди реально не могли достать билет на принципиальный субботний матч нашей команды, хотя трибуны вмещают более 8000! И как же топили те, кто все-таки попал на арену! Такая Лига наций точно нужна и российскому, и мировому волейболу», — отмечается в сообщении.

В Башкирии очевидцы спасли женщину, выпавшую из кресла подъемника. По данным «Вести.ру», описываемые события разворачивались на днях на горнолыжном курорте Абзаково в Белорецком районе республики. Как рассказали на портале, «женщина спасла своего ребенка от падения из кресла, однако после этого не удержалась и соскользнула вниз, но сумела зацепиться и повисла на сравнительно большой высоте. Свидетели произошедшего быстро сориентировались в происходящем – несколько человек растянули ткань и обеспечили женщине безопасное «приземление».

Ссора на автовокзале Уфы закончилась стрельбой и убийством, сообщил INTERFAX.RU. «Житель Уфимского района произвел выстрел в водителя автомашины "Лада-Приора" — жителя Уфы 1994 года рождения», — говорится в сообщении и уточняется, что «в результате стрельбы убит мужчина, женщина получила ранения и сейчас женщина находится в крайне тяжелом состоянии». По данным агентства, «ссора произошла из-за "денежного долга перед потерпевшим". Подозреваемый несколько раз выстрелил в мужчину и женщину, а затем пытался скрыться на автомобиле», но был задержан.

Видео первых минут после стрельбы в Уфе оказалось в распоряжении РЕН ТВ. «Неадекватный мужчина открыл огонь из ружья по водителю авто и его спутнице. На кадрах видно, как прохожие спешат оказать раненой помощь. Среди них была врач. Она оказала раненой первую помощь до приезда кареты скорой помощи», — говорится в сюжете телеканала.