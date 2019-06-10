Фото: Ксения Калинина 14 млн рублей штрафов заплатили жители Башкирии за незаконную парковку на газонах Фото: Ксения Калинина

УФА, 10 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии за два месяца действия запрета парковки на газонах административные комиссии наложили 14 млн рублей штрафов за размещение транспортных средств на озелененных и иных территориях. 7,5 млн штрафов заплатили уфимцы. Об этом сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве председатель Госкомитета РБ по делам юстиции Владимир Спеле. Закон, запрещающий парковаться на газонах, был принят в республике 9 апреля по инициативе врио главы.

Всего с начала действия статьи в регионе было выявлено 19 072 случая незаконной парковки. Больше всего правонарушений зафиксировано в Уфе — почти 10 тысяч (52% от общего числа). Привлечены к административной ответственности 10 655 граждан, в Уфе 5 467 человек. По республике наибольшее количество нарушений парковки выявлено в Стерлитамаке, Салавате и Октябрьском.

«Анализ динамики по неделям показывает, что количество правонарушений по данной статье постепенно снижается, в том числе в результате деятельности административных комиссий, а также благодаря работе органов местного самоуправления по организации парковок и установке ограждения для газонов. Но местами водители продолжают парковаться на газонах», — отметил руководитель комитета.

Напомним, за парковку или проезд автомобилей по газонам, клумбам и детским площадкам гражданам придется заплатить 1-2 тысячи рублей штрафа, должностным лицам 5-10 тысяч рублей, юридическим лицам 20-30 тысяч рублей. За повторное нарушение придется оплачивать штраф фактически в двойном размере.

По информации регионального МинЖКХ, полученные средства направляются на обустройство парковок.