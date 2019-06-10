Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.03

EUR 73.26

10 июня Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

14 млн рублей штрафов заплатили жители Башкирии за незаконную парковку на газонах

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

14 млн рублей штрафов заплатили жители Башкирии за незаконную парковку на газонах Фото: Ксения Калинина

УФА, 10 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии за два месяца действия запрета парковки на газонах административные комиссии наложили 14 млн рублей штрафов за размещение транспортных средств на озелененных и иных территориях. 7,5 млн штрафов заплатили уфимцы. Об этом сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве председатель Госкомитета РБ по делам юстиции Владимир Спеле. Закон, запрещающий парковаться на газонах, был принят в республике 9 апреля по инициативе врио главы.

Всего с начала действия статьи в регионе было выявлено 19 072 случая незаконной парковки. Больше всего правонарушений зафиксировано в Уфе — почти 10 тысяч (52% от общего числа). Привлечены к административной ответственности 10 655 граждан, в Уфе 5 467 человек. По республике наибольшее количество нарушений парковки выявлено в Стерлитамаке, Салавате и Октябрьском.

«Анализ динамики по неделям показывает, что количество правонарушений по данной статье постепенно снижается, в том числе в результате деятельности административных комиссий, а также благодаря работе органов местного самоуправления по организации парковок и установке ограждения для газонов. Но местами водители продолжают парковаться на газонах», — отметил руководитель комитета.

Напомним, за парковку или проезд автомобилей по газонам, клумбам и детским площадкам гражданам придется заплатить 1-2 тысячи рублей штрафа, должностным лицам 5-10 тысяч рублей, юридическим лицам 20-30 тысяч рублей. За повторное нарушение придется оплачивать штраф фактически в двойном размере.

По информации регионального МинЖКХ, полученные средства направляются на обустройство парковок.

Теги: газоны, парковки, штрафы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе мужчина застрелил парня и ранил девушку
В Уфе на автовозкзале мужчина застрелил парня 25 лет и ранил девушку 24 лет. Как пишут очевидцы в соцсетях, мужчина остановил машину, выстрелил из ружь
Между стрелявшим и убитым в районе автовокзала в Уфе был денежный конфликт - Следком
В Уфе Следственный комитет по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Уфимского района. Он подозревается в убийстве
В Башкирии в ДТП погибла 19-летняя девушка-водитель, ее пассажир госпитализирован
В Белебее накануне вечером на пересечении улиц Советской и Красноармейской произошла смертельная автоавария. По данным ГИБДД РБ, 19-летняя местная жител
В ближайшие дни жителей Башкирии ожидает теплая погода
В Башкортостане наступают дни летнего тепла. По информации Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 июня ожидается
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть