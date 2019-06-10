Роструд напомнил о сокращенном и праздничном днях на этой неделе

УФА, 10 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

На этой неделе жителей Башкирии, как и всех россиян, ждет сокращенный и праздничный дни. В Роструде сообщили, что 12 июня страна будет отмечать День России. В связи с этим, вторник объявлен выходным днем. Отметим, что Уфа и Башкирия в этот день отмечают 445-летие столицы и 265-й день рождения Салавата Юлаева.

Также рабочий день 11 июня будет сокращен на один час.