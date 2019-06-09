В Башкортостане открылся мемориал Герою Советского Союза Каюму Ахметшину

УФА, 9 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Хайбуллинском районе Башкортостана состоялась торжественная церемония открытия памятной плиты Герою Советского Союза Каюму Ахметшину. Мемориал появился на месте исчезнувшей деревни Каракусюк. Инициаторами открытия памятного места стали администрация и жители СП Абишевский сельсовет.

В открытии памятной плиты приняли участие представители администрации района и сельского поселения, жители с.Большеабишево, воспитанники профильного лагеря «Зарница» и внучки Героя.

Участники митинга с благодарностью вспоминали Каюма Хабибрахмановича, отметив, что его имя и память о нем вписаны в историю Великой Отечественной войны.

Справка.Каюм Хабибрахманович Ахметшин (1909 — 1943) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, помощник командира сабельного взвода 58-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской кавалерийской дивизии, сформированной в декабре 1941 года в Уфе, как 112-я Башкирская кавалерийская дивизия, 7-го кавалерийского корпуса 61-й армии Центрального фронта, гвардии старшина.

Гвардии старшина К. X. Ахметшин особо отличился при форсировании реки Днепр 27 сентября 1943 года. Одно из отделений взвода попало под обстрел артиллерии противника. Осколок снаряда пробил лодку. Следовавший недалеко от поврежденной лодки на плоту К. X. Ахметшин, на ходу перебрался в неё, заткнул пробоину и благополучно переправил лодку на правый берег.

На западном берегу Днепра со своим взводом он попал в окружение. Во время боя с гитлеровцами кончились боеприпасы. К. X. Ахметшин, уничтожив станковый пулемёт противника, поднял взвод в атаку. В рукопашном бою взвод уничтожил 25 солдат неприятеля, прорвал кольцо окружения и вышел к своему эскадрону.

Ахметшин К. Х. пал смертью храбрых в бою 10 ноября 1943 года в районе города Речица. Похоронен в деревне Уборок Лоевского района Гомельской области Белоруссии.

Звание Героя Советского Союза Каюму Хабибрахмановичу Ахметшину присвоено посмертно 15 января 1944 года.