В аэропорту Уфы выдаются посадочные талоны с изображением и стихами Мустая Карима

УФА, 9 июн 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В год 100-летия народного поэта Башкортостана Мустая Карима в аэропорту Уфы пассажирам выдают посадочные талоны с его изображением и стихами.

Также ранее аэропорт украсили панели со строками из стихотворения народного поэта Башкортостана.

Напомним, 31 мая президент Владимир Путин своим указом присвоил Международному аэропорту Уфа﻿ имя Мустая Карима.

Россияне выбрали название для уфимского аэропорта в ходе народного голосования, которое прошло в рамках федерального проекта «Великие имена России».