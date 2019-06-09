В аэропорту Уфы выдаются посадочные талоны с изображением и стихами Мустая Карима
УФА, 9 июн 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
В год 100-летия народного поэта Башкортостана Мустая Карима в аэропорту Уфы пассажирам выдают посадочные талоны с его изображением и стихами.
Также ранее аэропорт украсили панели со строками из стихотворения народного поэта Башкортостана.
Напомним, 31 мая президент Владимир Путин своим указом присвоил Международному аэропорту Уфа имя Мустая Карима.
Россияне выбрали название для уфимского аэропорта в ходе народного голосования, которое прошло в рамках федерального проекта «Великие имена России».