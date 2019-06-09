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Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В аэропорту Уфы выдаются посадочные талоны с изображением и стихами Мустая Карима

ОБЩЕСТВО

УФА, 9 июн 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В год 100-летия народного поэта Башкортостана Мустая Карима в аэропорту Уфы пассажирам выдают посадочные талоны с его изображением и стихами.

Также ранее аэропорт украсили панели со строками из стихотворения народного поэта Башкортостана.

Напомним, 31 мая президент Владимир Путин своим указом присвоил Международному аэропорту Уфа﻿ имя Мустая Карима.

Россияне выбрали название для уфимского аэропорта в ходе народного голосования, которое прошло в рамках федерального проекта «Великие имена России».

Теги: аэропорт, Мустай Карим
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