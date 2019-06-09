В Уфе меняется расписание некоторых пригородных поездов

УФА, 9 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Продолжают работы по развитию и обслуживанию инфраструктуры Башкирского региона Куйбышевской железной дороги. В связи с ремонтом станции Карламан вносятся изменения в расписание пригородных поездов.

9, 10, 23, 24, 30, 31 июля поезд № 6215/6852 на участке Карламан — Инзер будет следовать на 6 минут позже действующего расписания:

№ 6215/6852 Шакша (отправление 07.49) – Дема (прибытие 08.32, отправление 08.50) – Инзер (прибытие 12.17).

В связи с капитальным ремонтом пути по станции Миньяр вносятся изменения в расписание пригородных поездов.

24, 25, 26 июня 2019 поезд № 6424 Дема – Кропачево на участке Биянка — Кропачево будет следовать на 6 минут позже действующего расписания:

№ 6424 Дема (отправление 18.15) – Кропачево (прибытие 21.49).

Время указывается местное.

Башкортостанская пригородная пассажирская компания просит пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и внимательно следить за расписанием пригородных поездов.

Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещается на информационных стендах на станциях и вокзалах в зоне ответственности Башкортостанской ППК, а также в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании и мобильном приложении «РЖД пассажирам» и «Пригород».