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9 июня Воскресенье

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В ближайшие дни жителей Башкирии ожидает теплая погода

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В ближайшие дни жителей Башкирии ожидает теплая погода Фото: автор

УФА, 9 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане наступают дни летнего тепла. По информации Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 июня ожидается переменная облачность. Без осадков, днем в северных районах небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +8, +13°, днем +23, +28°. На отдельных участках автодорог ночью и утром туман, видимость 500-1000 м.

Теги: погода
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