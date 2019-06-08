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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров посетил в ходе рабочей поездки Баймакский район

ОБЩЕСТВО

УФА, 8 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Временно исполняющий обязанности Главы Башкирии Радий Хабиров посетил в ходе рабочей поездки Баймакский район.

На Таналыкском месторождении руководитель региона ознакомился с деятельностью ООО «Таналык», которое осуществляет добычу россыпного золота на площади 173 га. Компания действует на основании лицензии, выданной до 2021 года. По словам генерального директора Станислава Горбатенко, в прошлом году разработано и промыто 520 тысяч кубических метров песка, добыто и реализовано 18 кг драгоценного металла. В настоящее время начато освоение второй, более масштабной Султановской россыпи.

Визит Радия Хабирова на месторождение связан с обращением жителей района, которое было зарегистрировано системой «Инцидент».

По их словам, деятельность золотодобытчиков негативно влияет на окружающую среду и способствует обмелению реки Таналык. Станислав Горбатенко отметил, что в прошлом году надзорными органами проведена комплексная проверка компании, не выявившая серьёзных нарушений. На предприятии организована замкнутая система водоснабжения с последующей очисткой воды. Дебит воды на входе и на выходе с месторождения абсолютно идентичен. ООО «Таналык» не использует никаких химических веществ, соблюдает природоохранное законодательство. Что касается рекультивации местности, то в полном объёме она будет выполнена после окончания лицензии, а сейчас проводится частично на выведенных из обращения участках.

Теги: Радий Хабиров, Баймакский район
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