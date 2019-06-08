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8 июня Суббота

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров поздравил жителей Баймакского района с окончанием весенних полевых работ

ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 8 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Временно исполняющий обязанности Главы Башкортостана Радий Хабиров в ходе рабочей поездки 8 июня побывал на народном празднике «Сабантуй-2019» в Баймакском районе.

Руководитель республики поздравил жителей муниципалитета с окончанием весенних полевых работ и вручил государственные награды ветеранам сельхозпроизводства.

«Баймакский район очень близок и дорог нам. Природа здесь красивая, а история богатая. 100 лет назад село Темясово было первой столицей нашей республики. Здесь живут прекрасные, трудолюбивые, хорошие люди. И я хочу сегодня поблагодарить вас за существенный вклад в развитие Башкортостана, за ваш добросовестный труд. Желаю всем хорошего праздника, здоровья, благополучия, успехов», – сказал Радий Хабиров.

Программа праздника включала в себя парад передовиков агропромышленного комплекса, выступления творческих коллективов, конкурсы, конные и спортивные соревнования.

В Сабантуе приняли участие представители муниципалитета-побратима – Илишевского района, а также посёлка Нижнесортымский Ханты-Мансийского автономного округа и села Плешаново Оренбургской области, с которыми у Баймакского района также установлены побратимские отношения.

Врио Главы Башкортостана посетил детский сабантуй, осмотрел юрты предприятий, учреждений и фермерских хозяйств, состязания по национальной борьбе куреш и пообщался с жителями района.

Теги: Радий Хабиров, сабантуй
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