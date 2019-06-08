Фото: из открытых источников Андрей Назаров назначен прокурором Курганской области Фото: из открытых источников

УФА, 8 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил государственного советника юстиции 2 класса Андрея Назарова на должность прокурора Курганской области на 5-летний срок.

В Башкирии Андрей Назаров проработал более шести лет. За период его деятельности во главе надзорного ведомства прокуроры добились выплаты более 3 млрд рублей заработной платы.

Благодаря требовательности прокуратуры увеличен объем средств, выделяемых на приобретение и строительство жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с 560 млн рублей в 2013 году до 708 млн рублей в 2018 году). В результате 4605 лиц указанной категории обеспечены жилыми помещениями.

По результатам прокурорских проверок возбуждено семь уголовных дел по фактам выделения сиротам непригодного жилья, в том числе в Белокатайском, Белорецком районах и городе Октябрьский.

Прокуратура Республики Башкортостан стала одной из первых в России, кто стал активно применять законодательство о контроле расходов и доходов чиновников. Всего надзорным ведомством предъявлено в суд 13 исковых заявлений об изъятии имущества, приобретенного на неустановленные доходы, общей стоимостью 187 млн рублей. По 11 рассмотренным искам в доход государства обращены объекты стоимостью 132 млн рублей.

По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела в отношении пять глав администраций муниципальных районов и городов республики, девять глав муниципалитетов и городов сложили полномочия.

Андрей Назаров родился в 1969 году в Магнитогорске Челябинской области.

В 1994 году, окончив Уральскую государственную юридическую академию, начал службу в органах прокуратуры. В прокуратуре Челябинской области прошел путь от следователя до первого заместителем прокурора области, работал прокурором Республики Дагестан, прокурором Республики Башкортостан.

За примерное исполнение служебного долга награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу», знаком отличия «За верность закону» II степени, медалью Руденко.