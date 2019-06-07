Фото: Олег Яровиков Башкирия не смогла освоить почти треть финансовых средств, выделенных РАИП Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия не смогла освоить почти треть финансовых средств, выделенных в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы. В частности, не освоенными остались 6 из 19 млрд рублей, предусмотренных в Республиканской адресной инвестиционной программе, заявила на заседании комитета по бюджету в Госсобрании РБ начальник управления госпрограмм Минэкономразвития Светлана Малинская, сообщает издание «КоммерсантЪ-Башкортостан».

По ее словам, в структуре неосвоенных средств 2 млрд рублей — это деньги, которые поступили только в текущем году по госконтрактам, заключенным в прошлом, 4 млрд рублей — средства, которые были «не доведены и не освоены». Более 2 млрд рублей неизрасходованной суммы были запланированы на объекты, приуроченные к празднованию столетия республики, в частности, на школу в Инорсе, поликлиники в Чекмагуше и Бирске. По этим проектам поздно поступили заключения госэкспертизы, в том числе из-за низкого качества проектно-сметной документации и неисполнения обязательств подрядчиками, отметила докладчица. Еще 1 млрд рублей закладывался в РАИП на реализацию некоторых приоритетных инвестпроектов.

В текущем году непотраченные средства программы частично были направлены (690 млн руб.) на покупку автобусов, частично — на финансирование объектов к столетию, на которые они изначально предназначались.

В текущем году бюджет РАИП составляет 27,5 млрд рублей. За пять месяцев объем финансирования составил только 4 млрд рублей, или 14%.