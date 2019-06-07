Фото: Олег Яровиков Хабиров на ПМЭФ, Улу-Телякская трагедия, хищение в Адвокатской палате - неделя в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Радий Хабиров: вкладываться не в покупку яхт, а в производство; как в Адвокатской палате Башкирии похитили миллионы; во сколько обойдутся выборы главы; правда об ограблении банка в Салавате; субсидии на подключение к газу, как сотрудники ГИБДД устраивали подставные ДТП, а в центре Уфы без вести пропало несколько гектаров леса. Все главные события недели — в материале агентства «Башинформ».

Радий Хабиров прочитал праздничный намаз

4 июня врио главы Башкирии Радий Хабиров поздравил мусульман республики с праздником Ураза-байрам и прочитал праздничный намаз в уфимской Соборной мечети «Ляля-Тюльпан», сообщает «Башинформ». В праздничной проповеди верховный муфтий Талгат Таджуддин напомнил единоверцам, что «пост возвышает, пробуждает в человеке сострадание к ближнему». Он напомнил также об обязательных для мусульман подаяниях – «фитр-садака» и «закят», которые должны быть направлены нуждающимся.

Республиканский праздник «Ураза-байрам» состоялся 4 июня в этнопарке «Ватан».

Сколько потратят на выборы главы

На проведение избирательной кампании по выборам главы Башкирии, а также депутатов местных советов из бюджета республики выделено 400 млн рублей, сообщает «Башинформ﻿». 8 сентября предстоит заместить 7 354 депутатских мандата. Как рассказали в ЦИК РБ, на 410 избирательных участках Уфы и 69 ТИКах будет вестись видеонаблюдение. Оно обойдется бюджету в 40 млн рублей. Для студентов будет работать система «мобильный избиратель». Также исключена норма о ручном пересчете голосов при применении КОИБов.

Экс-сотрудников ГИБДД осудят за подставные ДТП

Автостраховые мошенничества на 5,5 млн рублей организовали в Башкирии трое бывших сотрудников Госавтоинспекции, передает ГТРК «Башкортостан». За полтора года они сфабриковали 21 подставное ДТП. С июня 2016 по декабрь 2017 года три сотрудника ГИБДД и независимый оценщик после инсценировки аварии фальсифицировали документы о якобы причинённых автомобилям повреждениях. Официальные схемы, справки о ДТП и иные документы, подтверждавшие наступление страховых случаев по ОСАГО, впоследствии представлялись страховым компаниям, которые выплачивали денежные компенсации. Двое сотрудников полиции уволены. Уголовное дело направлено в суд, рассказали на телеканале.

Вкладываться не в покупку яхт, а в производство

6 июня врио главы Башкирии Радий Хабиров возглавил делегацию республики на XXIII Петербургском международном экономическом форуме. Он продлится до 8 июня, уточняет «Башинформ». Первым документом стало подписание Плана мероприятий по реализации соглашения между правительствами Башкортостана и Татарстана о сотрудничестве на 2019-2022 годы.Также на форуме подписано соглашение о сотрудничестве с Кемеровской областью. Всего в рамках первого дня ПМЭФ представители Башкирии подписали 14 соглашений, семь из которых инвестиционные на сумму 70 млрд рублей. Среди них — проект компании «Риэлго» в сфере железнодорожных перевозок; проект Салаватского катализаторного завода, который будет одним из якорных резидентов в создаваемой ОЭЗ в Ишимбае. Сразу две организации в сфере солнечной электроэнергетики заявили о своей готовности осуществлять конкурентную работу в республике — ГК«Хевел» и ООО «Солар Системс». С ПАО «КамАЗ» заключено соглашение по повышению производительности труда. С дочерней компанией «Газпрома» — ООО «Газпром СПГ технологии» подписано соглашение о развитии рынка природного газа, компания уже в этом году планирует начать строительство завода по производству сжиженного газа.

Одной из первых в России Башкирия подписала соглашение с «Росстандартом» по реализации системы добровольной сертификации. В пяти городах республики Ростелеком будет внедрять умные технологии. Фонд развития моногородов предоставит Башкирии беспроцентный заем в 250 млн рублей на развитие инвестпроекта. Как рассказал Радий Хабиров на форуме, задача властей — мотивировать бизнесменов вкладываться не в покупку яхт, а в производство в Башкирии. «Мы сейчас работаем над мотивационными моделями, которые можно применить к нашим устойчивым прибыльным предприятиям, чтобы эта прибыль превращалась в инвестиции», — рассказал он. На форуме стало известно, что Башкортостан стал 16-м в национальном рейтинге состояния инвестклимата, поднявшись по сравнению с прошлым годом на 7 пунктов.

Вузы: сколько «бюджетных» мест, средний балл ЕГЭ, где самое дорогое обучение

За счет федерального бюджета на 2019/2020 годы вузам Башкирии выделено 10 191 место. В следующем году количество бюджетных мест в вузах республики возрастет на 1073. Больше всего дополнительных мест получат БашГУ — 574, УГНТУ — 294, УГАТУ — 185. По итогам 2018 года Башкортостан вошел в число регионов-лидеров по качеству приема в вузы. Средний балл ЕГЭ у зачисленных на «бюджет» студентов составил 69,7 (в 2017-м — 69,4). Цена платного обучения варьируется от 84 тыс. до 250 тыс. рублей. Самое дорогое обучение — на медицинском — от 120-171 тыс. и до 250 тыс. рублей для иностранных студентов, узнал «Башинформ».

«В обморок падали, когда носилки с обожженными людьми носили»

4 июня исполнилось 30 лет с момента самой крупной в истории России и СССР железнодорожной катастрофы. В этот день в 1989 году на перегоне Аша – Улу-Теляк в момент встречи двух пассажирских поездов прогремел мощный взрыв газа и вспыхнул гигантский пожар. Из 1 284 пассажиров 575 человек погибли, из них 181 ребенок, свыше 600 ранены. В траурных мероприятиях на месте катастрофы, где в 1992 году республика возвела мемориал, принял участие врио главы РБ Радий Хабиров. Он возложил цветы к стеле, пообщался с родственниками погибших и пострадавших и поделился воспоминаниями о тех страшных событиях.

«Я тогда завершал учебу на юридическом факультете БашГУ. В тот день мы с утра пришли сдавать госэкзамен по уголовному праву. Обком комсомола бросил клич и в основном все ребята, отслужившие в армии, поехали сюда, на место катастрофы, помогать. С нами были курсанты школы МВД, еще совсем юные, бывало, и в обморок падали, когда носилки с обожженными людьми носили», — рассказал он.

Руководитель Ассоциации пострадавших и родственников погибших в Улу-Телякской катастрофе попросил Радия Хабирова оказать содействие в придании мемориалу федерального статуса и рассмотреть возможность издания Книги Памяти. Врио главы региона пообещал заняться этим вопросом, сообщает «Башинформ».

Как спасали пострадавших уфимские врачи и курсанты Уфимского летного училища — здесь и здесь.

Уфа — Вена: «Это, на самом деле, событие»

3 июня состоялся первый авиарейс из Уфы в Вену, сообщает «Башинформ». «Это, на самом деле, событие. Я признателен международному аэропорту «Уфа»: он взял расходы на себя, на бюджет не перекладывая. Я надеюсь, что этот рейс станет на ноги», — сказал врио главы РБ Радий Хабиров. Полетная программа, разработанная совместно с авиакомпанией Utair, рассчитана до июня 2020 года. Перелеты будут выполняться по понедельникам и пятницам на Boeing 737-500. Стоимость перелета от 5698 рублей.

«Я расскажу правду»: когда ограбили банк в Салавате

Следствие могло ошибиться с точным временем ограбления банка в Салавате Луизой Хайруллиной. Об этом Андрею Малахову рассказал ее отец Рамиль Мулахметов, передает БСТ. По словам Мулахметова, его дочь могла украсть деньги еще утром, а не вечером. Как выяснилось, в день ограбления Луиза с утра отпросилась с работы, чтобы сходить с ребенком в больницу, и после этого в банке не появлялась. Отец Луизы предполагает, что более 20 млн рублей она забрала из банка именно тогда. Таким образом, у Хайруллиной мог быть целый день, чтобы уехать из Башкирии, а возможно – и из России, отмечают на телеканале. Сейчас Луиза Хайруллина вместе с мужем и двумя дочерьми находится в розыске, возбуждено уголовное дело.

О будущем «Уфы», Евсееве и первом матче РПЛ 2019/20

ФК «Уфа» завершил сезон 2018/19 и после стыковых матчей с «Томью» сохранил прописку в РПЛ. Со 2 июня команда в отпуске, сообщил «Башинформ». 16-18 июня игроки собираются в Москве на обследование, а после отправятся на сборы в Австрию. Первый матч нового сезона РПЛ «Уфа» сыграет с екатеринбургским «Уралом» 14 июля. Главным тренером «Уфы» остается Вадим Евсеев.

Как в центре Уфы без вести пропало несколько гектаров леса

Зеленая зона возле «ВДНХ» в Уфе — излюбленное место отдыха горожан. Однако на очередной прогулке вместо лесного массива взору уфимцев там предстала пустыня с разбросанными пнями. Как выяснила «Вся Уфа﻿», здесь уничтожен зеленый массив, сравнимый с небольшим сквером. Зона вырубки ограждена забором, но информации, кто ведет работы, нет. По данным кадастровой службы, земля принадлежит городу. Искать ответы на вопросы — как в центре Уфы без вести пропало несколько гектаров леса и никто из контролирующих органов не в курсе происходящего, телеканал продолжит совместно с ОНФ. В мае 2014 года глава Минлесхоза РБ Ражап Набиуллин был отстранён от должности за те же нарушения в том же месте, напомнили в редакции.

Субсидии для подключения к газу

Власти Башкирии планируют выделять сельчанам субсидии на подключение к газопроводам. Об этом 3 июня заявил на совещании в правительстве врио главы региона Радий Хабиров. «Мы заводим в деревни газ, а люди не могут подключиться, потому что стоимость более 100 тысяч рублей», — сказал он и отметил, что «тем, кто в этом нуждается, мы готовы оказывать содействие в виде субсидий или сертификатов на выполнение этих работ». Порядок выдачи субсидий и перечень категорий граждан, которые смогут их получить, разрабатывает Минтруд РБ, уточнил «Башинформ».

Дело о хищении средств Адвокатской палаты Башкирии

Кировский отдел СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения в отношении неустановленных руководителей Адвокатской палаты РБ. По версии следствия, они ввели в заблуждение совет палаты и взяли на невыгодных условиях в аренду требующее капремонта помещение. В ремонт помещения АП вложила 3,7 млн руб., при этом условия аренды не подразумевали возмещение арендатору затрат на ремонт, пишет «Коммерсант-Уфа». Арендодатель был аффилирован с одним из руководителей палаты. Отмечается, что эти действия представителей палаты нанесли материальный ущерб организации. По данным «Ъ-Уфа», палата снимала помещения у тещи президента организации Булата Юмадилова. Также «Ъ-Уфа» стало известно, что совет адвокатов при Адвокатской палате РБ на внеочередной конференции 24 июня намерен поднять вопрос о доверии президенту организации Булату Юмадилову. В комментарии «Адвокатской газете» Булат Юмадилов заявил, что в конце мая его теща потребовала освободить арендованные отремонтированные площади, рассказали в издании.