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7 июня Пятница

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Уфа отпразднует 445-й день рождения салютом

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Уфа отпразднует 445-й день рождения салютом Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

12 июня Уфа будет отмечать сразу три праздника — 445-й день рождения города, 265-летие со дня рождения Салавата Юлаева и День России. В этот день в столице республики запланированы массовые гулянья во всех районах города.

Праздник завершит салют. В этот раз фейерверк запустят не на площади имени Ленина, а в этнопарке «Ватан», сообщили в пресс-службе уфимской администрации. Первые залпы взмоют в небо в 23.00.

12 июня на площадке за Конгресс-холлом «Торатау» стартует фестиваль «Сердце Евразии».

Как сообщало агентство «Башинформ», Уфа потратит на проведение тройного праздника 1,5 млн рублей.

Теги: Уфа, День города, салют
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