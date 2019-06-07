Фото: Олег Яровиков Уфа отпразднует 445-й день рождения салютом Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

12 июня Уфа будет отмечать сразу три праздника — 445-й день рождения города, 265-летие со дня рождения Салавата Юлаева и День России. В этот день в столице республики запланированы массовые гулянья во всех районах города.

Праздник завершит салют. В этот раз фейерверк запустят не на площади имени Ленина, а в этнопарке «Ватан», сообщили в пресс-службе уфимской администрации. Первые залпы взмоют в небо в 23.00.

12 июня на площадке за Конгресс-холлом «Торатау» стартует фестиваль «Сердце Евразии».

Как сообщало агентство «Башинформ», Уфа потратит на проведение тройного праздника 1,5 млн рублей.