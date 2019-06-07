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7 июня Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

После выходных в Башкирию придет жара

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

После выходных в Башкирию придет жара Фото: автор

УФА, 7 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

После выходных в Башкирию, наконец, придет летняя жара.

По информации республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в предстоящие субботу и воскресенье погода будет еще прохладной. Вновь ожидается северный порывистый ветер. Местами пройдут небольшие дожди. Температура в ночные часы +6,+11, местами до +2 градусов, днем будет +17,+22 градуса. 9 июня с поступлением более теплой воздушной массы потеплеет до 20-25 градусов.

С началом новой недели воздух начнет прогреваться еще больше. 10, 11, 12 июня столбики термометров поднимутся до +29 градусов. По предварительным прогнозам синоптиков, жаркая летняя погода продержится в регионе до середины месяца.

Теги: погода, Башгидромет
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