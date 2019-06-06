В Башкирии проверка выявила массу опасных объектов в лагере, где погиб подросток

УФА, 6 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Рабочая группа парламента Башкирии выявила массу опасных объектов в детском лагере «Чайка» в Бирском районе, где 3 июня под упавшим флагштоком погиб 15-летний подросток. В момент трагедии ребята, работавшие здесь, натягивали волейбольную сетку, рядом с которой был плохо закреплен флагшток. Конструкция упала на одного из них, он погиб. После ЧП в Госсобрании республики была создана рабочая группа.

Выяснилось, что злополучный флагшток в нарушение всех правил безопасности представлял собой разборную конструкцию, рассказали в Госсобрании. Церемонии поднятия флага в лагере не было. Флагшток вынимали из стойки, закрепляли на нем флаг, затем помещали обратно. Администрация лагеря прежде получала предписание убрать опасную конструкцию, но меры не были приняты.

В лагере обнаружилась масса и других объектов, представляющих опасность. Это старый не разобранный бассейн, куда можно упасть, плохо закрепленные металлические качели, ветхая деревянная постройка с разбитыми окнами и обваливающейся черепицей. В целом, весь лагерь находится в удручающем состоянии, сделали вывод члены рабочей группы.

Кроме того, оказалось, что в лагере незаконно использовался детский труд. С 28 апреля 14-16-летние подростки готовили учреждение к работе в летний период — косили траву, убирали помещения. Денег они не получали, в качестве вознаграждения им обещали трудоустройство в лагере на лето.

«Дети не должны работать бесплатно, да еще и в таких опасных для жизни и здоровья условиях. Вся эта история вызывает множество вопросов. Будем разбираться», — отметил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Члены комиссии побеседовали с родителями погибшего мальчика. Семья в первую очередь заинтересована в объективной, беспристрастной правовой оценке ЧП. Им пообещали оказать всестороннюю поддержку и предоставить в полном объеме необходимые юридические услуги.

На следующей неделе в региональном парламенте намерены обсудить ситуацию не только в этом лагере, но и состояние инфраструктуры детского отдыха по всей республике.

﻿«К сожалению, старых баз отдыха в республике много, разом перестроить всю инфраструктуру невозможно. Но наладить жесткий контроль, обеспечить безопасность детей — это наша обязанность, — подчеркнул Константин Толкачев. — Мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы такие происшествия не повторялись».