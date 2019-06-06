Фото: Артур Салимов Уфимский профессор журналистики Валерий Пугачев отмечает 75-летний юбилей Фото: Артур Салимов

УФА, 6 июн 2019. /ИА «Башинформ», Алик Шакиров/.

Накануне свой 75-летний юбилей отметил доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русской литературы и издательского дела филологического факультета Башгосуниверситета Валерий Пугачев.

Валерий Вениаминович родился в Уфе 5 июня 1944 года, окончил факультет журналистики МГУ им. Ломоносова и аспирантуру Ростовского госуниверситета, защитил кандидатскую диссертацию в 1985 году и докторскую — в декабре 2004 года в Воронежском госуниверситете. Работал корреспондентом ряда уфимских газет и журналов. Автор семи книг и множества статей по проблемам журналистики, проблемам творчества и истории книги.

Новая кафедра русской литературы и издательского дела БашГУ, которую с 2013 года возглавляет профессор Пугачев, интегрирует все традиционные литературоведческие направления и новый комплекс научных проблем, связанных с историей и технологией коммуникации, экономикой и организацией издательского дела. Валерий Вениаминович читает на факультете такие дисциплины, как история русской литературной критики, история книжного дела, общая теория коммуникации, введение в теорию коммуникации, дизайн современных печатных СМИ, экономика издательского дела.

У Валерия Пугачева огромное количество учеников — бывших его студентов, аспирантов, кандидатов наук. Многие из них работают в редакциях федеральных и республиканских изданий, стали маститыми журналистами.

Все мы прошли «школу Пугачева», всех он научил журналистскому ремеслу. И все мы, работающие в самых разных СМИ, поздравляем своего Учителя, профессора журналистики, с его славным юбилеем.