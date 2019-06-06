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6 июня Четверг

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МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о сильном ветре

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о сильном ветре Фото: автор

УФА, 6 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

МЧС Башкортостана предупреждает жителей республики об усилении ветра до 20 м/с. По прогнозу синоптиков, днем 7 июня по региону ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Местами пройдут небольшие дожди, ночью в восточных районах до умеренных. Температура воздуха ночью составит +4,+9 градусов, днем +18,+23.

«При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», — порекомендовали в МЧС по РБ.

Теги: МЧС по РБ, ветер, предупреждение
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