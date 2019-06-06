Фото: автор В колонии-поселении Башкирии вместе с матерью «отбывает наказание» ее 6-месячный сын Фото: автор

УФА, 6 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

﻿ В Стерлитамаке в колонии-поселении №6 почти год отбывает наказание за мошенничество 27-летняя жительница города Октябрьского Анастасия. Так получилось, что женщина попала в учреждение, будучи беременной. Малышу было суждено родиться вне воли. Сейчас маленькому Елисею уже шесть месяцев. Его мама с волнением ждет 20 июня, ведь именно в этот день суд примет решение – отпустить ее на свободу, либо оставить в исправительном учреждении. Корреспондент агентства «Башинформ» посетила колонию-поселение, пообщалась с Анастасией и узнала подробности ее непростой истории.

«Была отличницей, но потом немного «скатилась»

Настя родилась в Самаре, в обычной семье. Ее мама умерла, когда девочка была маленькой. Воспитанием занимались отец и бабушка.

«Семья у нас благополучная, никто меня никогда не обижал. Училась в школе, была отличницей, потом немного «скатилась». В 14 лет познакомилась с моим будущим мужем Виктором, который старше меня на два года. Поженились, когда мне исполнилось 18 лет. В 20 лет родила дочку Елизавету, потом на свет появился сын Егор. В этом году дочь пойдет в первый класс. Хочу сама ее 1 сентября отвести в школу. Я на всю жизнь запомнила, как меня в первый класс повела бабушка – замечательные впечатления», — рассказала Анастасия.

«Дети до сих пор не знают, где я нахожусь»

После школы Анастасия устроилась работать в магазин в городе Октябрьском, параллельно занималась документами, касающимися образовательной сферы. Сразу стало заметно, что она неохотно говорит о поступке, который лишил ее свободы.

«У моего папы образовательный центр. Через него я, как посредник, делала документы. Взяла деньги, а документы людям не сделала. За это меня осудили по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и приговорили к трем годам четырем месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Апелляционной жалобы я не стала писать, боялась, что изменят режим на общий», — сообщила, не вдаваясь в детали, Анастасия.

Женщина отметила, что муж хотел взять всю вину на себя, но ничего не вышло. В СИЗО Анастасия находилась уже беременной.

«Шоком и ударом для меня было то, что я разлучилась со своими детьми, потому что они были со мной 24 часа. Сейчас дочь и сын находятся с мужем и его родителями. Супруг работает, ждет меня, навещает. Вместе с моим папой и сестренками приезжал на днях. Отдала ему документы, чтобы поставил сына в очередь в детсад, — рассказала осужденная. — Дети до сих пор не знают, где я, думают – на работе, ждут. Каждый день с ними созваниваюсь. Дочка говорит: «Мама, ты так устала на этой работе, давай быстрее возвращайся. Почему Елисею можно быть с тобой на работе, а нам – нельзя? Забери нас тоже». Очень хотят братика увидеть».

«Во время беременности хотелось помидоров»

Беременность у нашей собеседницы протекала нервно, стрессы дали о себе знать. Начались проблемы со здоровьем – маловодье. Когда женщину привезли в колонию-поселение, там сразу приняли решение свозить ее в больницу. Врачи обследовали пациентку и прописали лечение. Родные Анастасии привезли лекарства – беременная пошла на поправку.

Жилая секция для осужденных

«Сначала я жила со всеми в отряде. Не смогла трудоустроиться из-за угрозы преждевременных родов. Я занималась в колонии легкой работой, в основном, по благоустройству территории. Капризы во время беременности были, но лишь мысленные. Видимо, в голове появилась установка о том, где я нахожусь. Очень хотелось помидоров, а у нас тут их было много – девочки мне их носили, — поделилась она. — Роды ждали долго – сын должен был появиться на свет 31 октября, а родился только через две недели в роддоме Стерлитамака. Появился на свет с четырехкратным обвитием пуповиной – врачи все сделали правильно, спасли моего ребенка. Нас выписали и привезли уже в эту комнату».

«У меня здесь как будто собственная квартира»

«У меня здесь как будто собственная квартира. Есть кухня с холодильником, микроволновкой, плитой, умывальником. Ванная комната с душевой кабиной, личным санузлом. В комнате — кровать, детская кроватка, шкаф, столик для кормления, стол, — сообщила Анастасия. — Ни мобильного телефона, ни каких-либо гаджетов, компьютера нет – по внутреннему распорядку не положено».

Многодетная мама с сыном каждый день гуляют по территории колонии, дышат свежим воздухом. У ребенка есть книжки, питание, игрушки – все необходимое. В рамках праздника День защиты детей заместитель начальника колонии-поселения №6 Ильнар Гильфанов подарил развивающий коврик и коробку с памперсами.

Фото пресс-службы УФСИН РФ по РБ

«Елисей развивается хорошо, делает некоторые вещи быстрее, чем старшие мои дети: гулит вовсю, садиться научился, очень общительный, тянется к людям. До месяца к нам сюда приезжали патронажные медсестры, а сейчас мы каждый месяц сами ездим, наблюдаемся у педиатра. Мне с третьим ребенком не сложно», — отметила Анастасия.

«Лучше бы такого опыта не было»

20 июня будет суд, на котором рассмотрят ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Анастасии. В колонии-поселении женщина находится почти год: приехала сюда 19 июля, а посадили 16 марта, в СИЗО пробыла 4 месяца.

Представитель учреждения Ильнар Гильфанов подчеркнул, что характеристика у осужденной положительная, есть два поощрения. По его словам, проблем быть не должно, администрация будет ходатайствовать об УДО.

«Когда выйду на свободу, в первый день со всеми детьми в обнимку усну. А потом начнутся домашние хлопоты: сборы в школу, поиск работы. Сейчас нужно детей на ноги ставить. Перед ними я очень виновата, — поделилась планами женщина. — Я осознала, что неправильно поступила. Когда произошла ситуация с документами – ее можно было исправить, но я пустила все на самотек. Лучше бы такого опыта не было. За этот год можно было столько всего успеть».

«Ребенок ни в чем не виноват»

По словам заместителя начальника отдела, врача отдела организации лечебно-профилактической работы ФКУЗ «Медико-санитарная часть №2 Федеральной службы исполнения наказаний» старшего лейтенанта Елены Бойко, женщины, отбывающие наказание в колонии-поселении, имеют такие же права на получение медпомощи, что и на свободе.

«Здесь женщины обслуживаются по системе обязательного медицинского страхования, но даже если осужденная поступает в учреждение без полиса, без паспорта, ей в течение времени оформляют эти документы. Они обслуживаются в поликлинике, относящейся к Стерлитамаку, при которой есть и женская консультация, и родильный дом. Женщина прикрепляется, ведется акушером-гинекологом совместно с нами. В колонии-поселении всегда присутствует медработник: есть две медсестры и один фельдшер. Женщина рожает, вся информация из родильного дома передается нам. Мы обеспечиваем надзор, вывоз ее в медучреждение и привоз обратно в колонию», — рассказала Елена Бойко.

По ее словам, в колонии-поселении сейчас отбывает наказание осужденная, находящаяся на 11 неделе беременности. В этом году была еще одна беременная, но ее уже освободили. Никогда еще не было так, чтобы в колонии-поселении родили сразу две или более осужденных – только по одной.

«Закон гуманен по отношению к беременным и родившим – у них не ограничены посылки по весу, денежные переводы. Также они могут гулять на территории учреждения. Например, Анастасия – она не работает, смотрит за ребенком. Условия для ее проживания с сыном – хорошие. В холодильнике есть все необходимое – яйца, молочные продукты. В индивидуальной ванной комнате есть душевая кабина, необходимые средства гигиены, ванночка, где она купает малыша. Ребенок ни в чем не виноват. У него должно быть абсолютно все, что есть у детей на свободе», — сказала представитель УФСИН по РБ.

Детское питание предоставляет исправительное учреждение

«Часто так бывает, что осужденные приходят уже беременными»

Заместитель начальника колонии-поселения №6 майор Александр Копрушенков сообщил, что сейчас в исправительном учреждении содержится 51 женщина, среди них одна с ребенком, еще одна – беременная, но она должна освободиться до рождения ребенка. Набор статей здесь разный, но в основном женщины отбывают наказание за смертельные ДТП, невыплату алиментов, наркотики, мошенничество.

В коридоре — творческая композиция, символизирующая перерождение женщины

Столовая

﻿«Часто так бывает, что осужденные приходят уже беременными: кто-то рожает у нас, кто-то успевает освободиться до рождения ребенка, — сообщил замначальника. — Наш участок называется «Теплица», здесь мы выращиваем цветы, а также овощи. Тут можно получить профессии «овощевод» и «повар-кондитер». Особенностей в колонии-поселения в плане быта осужденных, отличающихся от колоний иных режимов, нет. Те же кровати, матрасы, постельные принадлежности. На человека положены одна тумбочка, прикроватное место. Это общие требования для всех исправительных учреждений. Среди основных отличий колонии-поселения от других режимных объектов – это неограниченное количество свиданий, посылок, бандеролей, корреспонденции и возможность носить вольную форму одежды. Еще одно отличие – осужденные получают деньги наличными два раза в месяц – аванс и расчет».

Комната воспитательной работы

На территории колонии находится комната воспитательной работы, где есть иконы для молитв, а также телевизор, книги. Здесь осужденные могут находиться в свободное время по утвержденному распорядку дня. Кроме того, женщины могут покупать продукты в магазине при колонии по обычным ценам. На пропускной продаются цветы, выращенные в учреждении.