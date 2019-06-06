Фото: ИА «Башинформ» В Уфе проходит Всероссийский тюркологический форум «Урал-Алтай: Через века в будущее» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе проходит VIII Всероссийская тюркологическая конференция с международным участием «Урал-Алтай: Через века в будущее». Научный форум организуется каждые два года Уфимским федеральным научно-исследовательским центром Российской академии наук для изучения истории и современного состояния тюркских языков, литературы и фольклора, истории и этнографии урало-алтайского региона.

В этом году мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

В работе конференции принимают участие более 100 ведущих ученых со многих регионов России, а также исследователей творчества Мустая Карима из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Украины, Туркменистана, Турции.

Неслучайно, что конференция проходит в день 220-летия великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, было отмечено на конференции. И тем более важно, что собрал всех тюркологов в Уфе народный поэт Башкирии Мустай Карим, чье 100-летие отмечается в этом году. Как талантливый писатель, он стоял у истоков становления современной башкирской литературы, благодаря его произведениям художественное слово башкирского народа вышло на общероссийский и мировой уровень. Творчество Мустая Карима стало близким многим народам, проживающим на территории различных стран мира. Поэт и писатель связывал времена, народы и культуры, говорилось в многочисленных приветственных адресах участникам конференции. Актуально его творчество и сегодня, так как пронизано вечными идеалами гуманизма, доброты и дружбы, считают участники форума.

﻿«Если бы меня спросили: «Каково человеческое послание Мустая Карима миру?» я бы сказал, что это — преодоление границ, — сказал директор Института мировой литературы им. А.М. Горького Вадим Полонский. — Мне кажется, в этом и есть тюркское начало духа поэта — покорение новых пространств. Стоя на родной земле, он получает силу, которая дает ему возможность покорять иные рубежи. Мустай Карим — великое явление мировой литературы. К счастью, при жизни поэта мировая литература получила возможность это понять».

﻿«То, что Мустай вдохновляет на творческие подвиги и большие форумы не только писателей и ученых-лингвистов, но и тюркологов-этнологов, тюркологов-историков и археологов — это закономерно и естественно, — считает руководитель Аппарата Общественной Палаты Башкортостана Шамиль Валеев. — Наследие его не укладывается лишь в рамки одной научной дисциплины. К его памяти и его творчеству в странах СНГ и в регионах России с тюркским населением — в Кыргызстане, Узбекистане, Казахстане и Татарстане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии — относятся с трепетом и большим уважением. Творческий феномен и масштаб личности нашего на все сто народного поэта — возможно, одна из немногих настоящих «скреп», культурных кодов, которые по-настоящему, изнутри объединяют наши народы, не через ненадежную по определению политику, а через подлинные ценности гуманизма, дружбы и просвещения».

﻿«Год 100-летия Мустая Карима богат на события, — сказала дочь поэта Альфия Каримова. – Юбилейные мероприятия проходят уже с прошлого года, проводятся традиционные Мустаевские чтения, конференции, литературные марафоны, конкурсы. Отрадно, что в них принимает участие дети, молодежь, ведь, действительно, все эти торжества не только для Мустая Карима, а чтобы пробудить у подрастающего поколения интерес к прекрасному — к литературе, культуре, музыке. И, кажется, у нас это получается. Отец жил проблемами своего народа, родного языка, литературы, очень беспокоился об их идентичности. Два года назад в БашГУ на факультете башкирской филологии и журналистики мы открыли творческую мастерскую Мустая Карима, центр по изучению башкирского языка. Вручаются гранты Фонда имени Мустая Карима. Кроме этого, в Литературном институте имени А.М. Горького под эгидой фонда действует учебная программа для переводчиков с башкирского языка. В Институте истории, языка и литературы готовится полное академическое собрание сочинений Мустая Карима».

Как отметил заведующий отделом Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН Марсиль Фархшатов, несмотря на многообразие исследовательских работ о творческом наследии Мустая Карима, еще многие аспекты его жизни и творчества остаются не изученными. Личность народного поэта заслуживает дальнейшего научного осмысления и доведения до общественности в форме фундаментального биографического и литературоведческого исследования. Кроме этого, на конференции было предложено рассмотреть возможность проведения периодических региональных или Всероссийских чтений, посвященных творчеству Мустая Карима.

Также в научных докладах участники конференции поднимают проблемы языкознания, фольклористики, литературоведения, истории и археологии урало-алтайских народов. Ученые представляют итоги исследования последних десятилетий, где поднимают актуальные академические проблемы, намечают перспективные направления развития гуманитарной науки в России и за ее пределами.

По итогам конференции будет принята резолюция по усилению координации и кооперации ученых-гуманитариев Урал-Алтая – обширного многонационального региона, играющего большую роль в мировой истории.