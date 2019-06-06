Фото: автор В Башкирии стартовала спецоперация ГИБДД Фото: автор

УФА, 6 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Башкортостана 6 июня стартовала профилактическая операция «Мотоцикл». В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили, что мероприятие направлено на предупреждение нарушений правил дорожного движения со стороны водителей мотоциклов, скутеров и мопедов.

«Особое внимание уделяется выявлению незарегистрированной в ГИБДД мототехники. Транспорт, не соответствующий общепринятым требованиям, будет помещаться на спецстоянки», — предупредили в ведомстве.