Первый международный 5G видеозвонок совершен в российских сетях

УФА, 6 июн 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

МегаФон, Ростелеком и Nokia провели первый международный видеозвонок в российских сетях 5G, накануне Петербургского международного экономического форума 2019 года, соединив северную столицу и Хельсинки.

Видеовызов с коммерческого 5G-смартфона OPPO впервые совершен за пределы тестовых зон 5G в России. Он ознаменовал начало практического применения сетей мобильной связи пятого поколения.

Президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто в Хельсинки звонок совершили президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерик Ваносчуйзе.

Мероприятие имеет яркую историческую параллель: 28 лет назад состоялся первый звонок по мобильному телефону в сетях NMT-450 в России. Звонок был совершен 9 сентября 1991 года мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком своему коллеге в город-побратим Сиэтл.

Еще один звонок во время мероприятия подтвердил техническую возможность совместного использования инфраструктуры сети 5G разными операторами. Впервые в России состоялся звонок в сети 5G между абонентом МегаФона и абонентом Tele2. Звонок совершили директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерик Ваносчуйзе и генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

МегаФон всегда был пионером внедрения технологий в области скоростного мобильного Интернета, в том числе в Башкирии. В 2009 году оператор первым запустил сеть 3G, в 2012 – сеть 4G, а в 2016 году — сеть стандарта LTE-Advanced. В этом году в Уфе начала работать сеть Интернета вещей Nb-Iot. Уфа может оказаться в числе первых городов-миллионников, где сеть 5G будет запущена в коммерческую эксплуатацию.

Президент «Ростелеком» Михаил Осеевский: «5G будет кровеносной системой для цифровой экономики. Потому, что от мобильной связи нового поколения зависит работа целого ряда новых бизнесов и направлений — интернета вещей, беспилотного транспорта, умных городов, виртуальной и дополненной реальности и многого другого. Мы уверены, что сети 5G должны строиться на современном экономическом принципе шеринга, когда бизнесы и люди объединяются для совместного создания и использования ресурсов (радиочастот, инфраструктуры и пр.). Так мы сможем оптимизировать затраты и приблизить появление коммерческих сервисов 5G и новых индустрий на его базе. Первый шаг и показательный пример — создание совместного предприятия "Ростелекома" и МегаФона».

Директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерик Ваносчуйзе: «Санкт-Петербург — это город великих событий и преобразований. Сегодня мы становимся свидетелями настоящей цифровой революции в России. Первый 5G звонок, который мы осуществили, символичен для будущего технологий, в котором российские компании-лидеры телеком-рынка совместными усилиями осуществляют цифровые прорывы и инициируют судьбоносные преобразования для новой цифровой экономики страны. Ведь технологии 5G — это неотъемлемая часть для развития инноваций в промышленности, социальной и общественной сферах».

Деметрио Руссо (Demetrio Russo), вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа, сделал следующий комментарий: 5G кардинально изменит нашу отрасль, бизнес и индивидуальный опыт каждого пользователя. Эта технология позволит внедрить новые широкополосные приложения и откроет перед нами небывалые возможности. Nokia является лидером в области инновационных технологий 5G, и мы движемся в этом направлении быстрее, чем кто-либо. Мы хотим, чтобы заказчики Nokia первыми внедрили 5G на своих рынках. Мы очень рады партнерству с МегаФоном, «Ростелекомом» в рамках данного проекта, использующего возможности решений из семейства Nokia Airscale для ускоренной подготовки российской отраслевой экосистемы к внедрению технологии 5G».