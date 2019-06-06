Фото: УГЗ по Уфе Последствия сильного ветра в Уфе: упавшими ветками повреждено шесть машин и крыша дома Фото: УГЗ по Уфе

УФА, 6 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе за два дня ветреной погоды зафиксировано пять случаев падения веток и деревьев. По данным пресс-службы Управления гражданской защиты города, инциденты произошли в Октябрьском, Орджоникидзевском и Советском районах. Механические повреждения получили шесть автомобилей и крыша частного дома.

Например, на частный дом №11 по улице Запотоцкого упало дерево — был погнут один лист профнастила и сломана одна карнизная доска. Ствол дерева спасатели и коммунальные работники района распилили и убрали.

«На все заявки подобного характера городские службы выезжают оперативно. На местах проводятся работы по распилу и уборке упавших зеленых насаждений. Из людей никто не пострадал», — пояснили в ведомстве.