Семье подростка, трагически погибшего в детском лагере в Башкирии, будет оказана поддержка

УФА, 5 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Семье подростка, трагически погибшего в детском лагере в Башкирии, будет оказана всестороння поддержка. Об этом заявила депутат регионального Госсобрания, председатель общественного совета проекта «Здоровое будущее» в Башкортостане Римма Утяшева, побывавшая на месте происшествия.

По ее словам, администрация данного лагеря допустила халатность и нарушила законодательство. Они незаконно использовали детский труд в ходе подготовки лагеря к работе в летний период. Начиная с 28 апреля около 50 подростков 14-16 лет работали там по 7-8 часов после школьных занятий. За это детям обещали работу в летнее время. Например, погибший мальчик, собирался работать помощником повара. С родителей детей были взяты письменные разрешения на работу. Подростки косили траву, убирали помещения. В момент трагедии ребята натягивали волейбольную сетку, рядом с которой и был плохо закрепленный флагшток, упавший на мальчика.

«Для детального изучения ситуации в республике создана специальная комиссия. Следственные органы расследуют дело о халатности. Побывав на месте, мы увидели очень большие нарушения в подготовке этого лагеря. Допускать такое нельзя. У нас много вопросов и к управлению образования и к Роспотребнадзору. Налицо, что труд детей использовался незаконно. Да, закон позволяет по согласию родителей 3-4 часа работать на легком труде и за это необходимо платить зарплату. А здесь дети работали бесплатно за надежду, что потом их возьмут в лагерь на официальную подработку. Это недопустимо. Семье погибшего мальчика будет оказана всесторонняя поддержка, в том числе юридическая», — сказала Римма Утяшева.

Напомним, 3 июня в детском лагере «Чайка» в Бирском районе во время установки волейбольной сетки погиб 15-летний подросток. По предварительной версии, во время монтажа не была соблюдена техника безопасности. На месте работала следственная оперативная группа полиции, судмедэксперты, следователи Следственного Комитета РБ, были допрошены очевидцы.

Эту страшную трагедию можно было бы избежать, считает региональный координатор проекта «Единой России» «Новая школа» Раиль Асадуллин.

«Это халатность людей, отвечающих за отдых и безопасность детей. Буквально в тот же день врио Главы Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании ещё раз потребовал от ответственных лиц обеспечить безопасные условия отдыха детей в лагерях. Случившееся требует усиления мер по обеспечению безопасности отдыха детей. В настоящее время силами депутатского корпуса всех уровней проводится работа по проверке состояния лагерей на всей территории республики, с выездом на объекты», — сообщил Раиль Асадуллин.