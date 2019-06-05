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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Глава Росприроднадзора рассказала об улучшении экологической ситуации в Сибае

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Глава Росприроднадзора рассказала об улучшении экологической ситуации в Сибае Фото: Ксения Калинина

УФА, 5 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Экологическая ситуация в Сибае, где с декабря 2018 года действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы, уже не является такой критической. Об этом глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Там [в Сибае] реальные улучшения идут, каждый понедельник получаем отчетность. Мы за этим следим, там нет сейчас такой критической ситуации, которая была зимой. Мы надеемся, что температурный режим окружающей среды не позволит эндогенному пожару в больших широтах разойтись», — передает﻿ «ТАСС» слова руководителя надзорного ведомства.

Напомним, с декабря 2018 года в Сибае действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы, причиной которых стало тление руды вследствие окислительных процессов на недействующем карьере, специалисты ведут проливку очага илистой массой и водой. Подтопление подземных выработок карьера, начатое 8 февраля, завершено 26 марта, уровень воды поднялся на 80 метров от точки отсчета.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало том, что сибайский карьер продолжат подтоплять. Принято решение о подтоплении карьера выше уровня в 469 метров для предотвращения развития окислительных процессов. Дату расконсервации карьера определят в мае.

Теги: Сибай, смог, режим повышенной готовности, Росприроднадзор
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