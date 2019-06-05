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5 июня Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Эксперты Дорожной инспекции ОНФ 8 июня проверят дороги Уфы

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Эксперты Дорожной инспекции ОНФ 8 июня проверят дороги Уфы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 июн 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В субботу, 8 июня, в столице Башкирии будет работать «Дорожная инспекция ОНФ». В Уфе помимо проверки качества гарантийных дорог и участков, отмеченных на «Карте убитых дорог», ее участники проверят очаги аварийности, освещенность переходов и качество дорожной разметки.

«Дорожная инспекция ОНФ» в 2019 году стартовала в апреле в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В этом году будут проведены дорожные рейды в 42 регионах. Там «фронтовики» проверят качество более чем 500 дорог, проедут свыше 60 тыс. километров.

По результатам проведенной работы эксперты Народного фронта направят в правительство России предложения о том, как добиться максимально эффективной реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ориентированного прежде всего на повышение качества региональных и местных дорог.

Теги: национальные проекты, ОНФ, Карта убитых дорог
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