Фото: ИА «Башинформ» Эксперты Дорожной инспекции ОНФ 8 июня проверят дороги Уфы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 июн 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В субботу, 8 июня, в столице Башкирии будет работать «Дорожная инспекция ОНФ». В Уфе помимо проверки качества гарантийных дорог и участков, отмеченных на «Карте убитых дорог», ее участники проверят очаги аварийности, освещенность переходов и качество дорожной разметки.

«Дорожная инспекция ОНФ» в 2019 году стартовала в апреле в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В этом году будут проведены дорожные рейды в 42 регионах. Там «фронтовики» проверят качество более чем 500 дорог, проедут свыше 60 тыс. километров.

По результатам проведенной работы эксперты Народного фронта направят в правительство России предложения о том, как добиться максимально эффективной реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ориентированного прежде всего на повышение качества региональных и местных дорог.