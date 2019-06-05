Журналист ИА «Башинформ» стал призером конкурса финансовой журналистики «Рублевая зона»

УФА, 5 июн 2019. /ИА «Башинформ», Артем Антонов/.

Специальный корреспондент ИА «Башинформ» Станислав Шахов стал призером в профессиональном конкурсе региональной финансовой журналистики «Рублевая зона», который прошел в Москве. За серию работ о том, как устроен бюджет региона, он занял второе место в самой престижной номинации «Акула финансовой журналистики». Почитать материал можно по этой ссылке﻿, а другие статьи этой же серии тут и тут﻿.

Помимо торжественной части, для финалистов конкурса на базе учебного центра партнера конкурса компании «Финам» прошел курс лекций от ведущих участников рынка, представителей Центробанка, Торгово-промышленной палаты РФ, Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой биржи и др.

Конкурс финансовой журналистики «Рублёвая зона» проводится с 2015 года под эгидой Комитета Государственной Думы по финансовому рынку и Союза журналистов России. По правилам, претендовать на призовые места могут журналисты из любых регионов России, кроме Москвы и Петербурга. Партнёрами конкурса финансовой журналистики «Рублёвая зона» в 2019 году стали: Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров, Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств, Ассоциация банков России и др.