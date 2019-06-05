Фото: автор На территории Башкирии вновь ожидаются заморозки - МЧС Фото: автор

УФА, 5 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На территории Башкирии вновь ожидаются заморозки. Региональное МЧС распространяет предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий.

По информации ведомства, с 20 часов 5 июня до 20 часов 6 июня ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2 градуса, порывы ветра будут достигать 16-21 м/с.

Ночью в северных районах пройдет небольшой дождь, днём по республике прогнозируются кратковременные дожди, местами небольшие, грозы. Температура воздуха ночью +5,+10, днем 20-25 градусов. На автодорогах видимость хорошая.

По Уфе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с, порывы 16-21 м/с. Температура воздуха ночью +8,+10, днем +22,+24 градуса.