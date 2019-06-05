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5 июня Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Этно-фольклорный фестиваль «Наследники сарматов» пройдет 15 июня у подножья горы Торатау

ОБЩЕСТВО

УФА, 5 июн 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

15 июня у подножья горы Торатау в Ишимбайском районе пройдет этно-фольклорный фестиваль «Наследники сарматов». В пресс-службе Госкомитета республики по предпринимательству и туризму агентству «Башинформ» рассказали, что «Наследники сарматов» — фестиваль, который знакомит с древней и загадочной культурой народа сарматов, считающимися предками степной части населения Восточной Европы.

На празднике ожидается участие около 5 тысяч человек со всей республики и соседних регионов. Гости фестиваля смогут принять участие в национальных играх, мастер-классах по стрельбе из лука, понаблюдать за шоу Эльбруса Нигматуллина и турнирами по джигитовке и конной стрельбе. Для детей организаторы фестиваля готовят отдельную конкурсно-игровую программу.

Теги: Торатау, сабантуи
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