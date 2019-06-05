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5 июня Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии после трагедии в лагере займутся изучением организации детского отдыха

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии после трагедии в лагере займутся изучением организации детского отдыха Фото: автор

УФА, 5 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Государственном Собрании Башкирии после трагедии в лагере в Бирском районе создается рабочая группа по повышению безопасности и качества детского отдыха.

ЧП произошло 3 июня в детском лагере «Чайка» — на 15-летнего ученика 8 класса школы Бирска упал металлический флагшток. Подросток погиб. Прокуратура Башкортостана организовала проверку.

﻿«Случившееся, конечно, уже стало предметом отдельного разбирательства, будут сделаны выводы, найдены виновные. Но человека, увы, уже не вернешь. Выражаю свои соболезнования и слова поддержки родителям, родным и близким, — прокомментировал случившееся спикер республиканского парламента Константин Толкачев.
Как отметил председатель Госсобрания, при организации детского отдыха в первую очередь на 100% должна обеспечиваться безопасность, а трагедия в Бирском районе показала, что этим вопросам не уделяется должного внимания:

﻿«Большая часть лагерей — это наследие Советского Союза, построенные еще в 50-70 годы прошлого века базы. С тех пор многое изменилось, в том числе и требования к организации отдыха, условиям быта. В связи с этим у меня есть просьба ко всем депутатам — в работе в своих избирательных округах в летнее время особое внимание уделить организации детского летнего отдыха, вопросам безопасности, питания. Кроме того, в Госсобрании будет организована группа, которая должна будет системно разобраться в этом вопросе и выработать рекомендации, которые позволят вывести детский отдых на сегодняшний уровень требований».

Теги: детский отдых
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