В Башкирии после трагедии в лагере займутся изучением организации детского отдыха
В Башкирии после трагедии в лагере займутся изучением организации детского отдыха Фото: автор
УФА, 5 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Государственном Собрании Башкирии после трагедии в лагере в Бирском районе создается рабочая группа по повышению безопасности и качества детского отдыха.
ЧП произошло 3 июня в детском лагере «Чайка» — на 15-летнего ученика 8 класса школы Бирска упал металлический флагшток. Подросток погиб. Прокуратура Башкортостана организовала проверку.
«Случившееся, конечно, уже стало предметом отдельного разбирательства, будут сделаны выводы, найдены виновные. Но человека, увы, уже не вернешь. Выражаю свои соболезнования и слова поддержки родителям, родным и близким, — прокомментировал случившееся спикер республиканского парламента Константин Толкачев.Как отметил председатель Госсобрания, при организации детского отдыха в первую очередь на 100% должна обеспечиваться безопасность, а трагедия в Бирском районе показала, что этим вопросам не уделяется должного внимания:
«Большая часть лагерей — это наследие Советского Союза, построенные еще в 50-70 годы прошлого века базы. С тех пор многое изменилось, в том числе и требования к организации отдыха, условиям быта. В связи с этим у меня есть просьба ко всем депутатам — в работе в своих избирательных округах в летнее время особое внимание уделить организации детского летнего отдыха, вопросам безопасности, питания. Кроме того, в Госсобрании будет организована группа, которая должна будет системно разобраться в этом вопросе и выработать рекомендации, которые позволят вывести детский отдых на сегодняшний уровень требований».