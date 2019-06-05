Башкирия - лидер по количеству победителей конкурса президентских грантов в ПФО

УФА, 5 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

По итогам первого конкурса 2019 года по распределению грантов Президента РФ среди некоммерческих организаций Башкортостан в лидерах среди регионов Приволжского федерального округа по количеству победителей. Как сообщало ранее агентство, 38 проектов НКО республики получат гранты на сумму 44,8 млн рублей. В прошлом году эта сумма была равна 32,5 млн рублей.

Наибольшее количество победителей из нашего региона получили до 500 тысяч рублей (19 проектов), от 500 до 3 млн рублей (8 проектов), более 3 миллионов (один проект). Самый «дорогой» грант — 7 млн 900 тысяч рублей выиграл проект Благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Потерь нет» — «Благотворительный прокат медицинского оборудования для детей, нуждающихся в паллиативной помощи «Жизнь продолжается».

Организации Республики Башкортостан среди самых активных НКО, отметил Полномочный представитель Президента РФ ПФО Игорь Комаров.

Кроме этого, Приволжский федеральный округ — второй в стране по количеству победителей и по сумме выделяемого финансирования. Из 1857 проектов, заявленных на конкурс от некоммерческих организаций регионов ПФО, гранты Президента России получит каждый пятый. Удовлетворены 337 заявок. Общая сумма финансирования на проекты составляет 513,8 млн рублей. Это на 81 млн больше, чем в прошлом году.

«В каждый проект вложена частица души, желание сделать мир вокруг себя лучше. Я очень рад, что растет не только количество участников, но и число победителей из нашего округа», — поздравил победителей конкурса из регионов округа Игорь Комаров.

Всего в перечень победителей конкурса президентских грантов 2019 года вошли 1644 некоммерческие организации из 84 регионов страны. Между ними будет распределено 3,3 млрд рублей. Самыми большими по числу победителей стали направления: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка проектов в области культуры и искусства; сохранение исторической памяти.

10 июня стартует второй конкурс президентских грантов 2019 года. Прием заявок продлится до 31 июля. Также подать заявки можно будет с 14 октября по 25 ноября (на первый конкурс 2020 года).