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5 июня Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Более 300 уфимцев не могут вылететь из Анталии

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Более 300 уфимцев не могут вылететь из Анталии Фото: Ксения Калинина

УФА, 5 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Анталии более чем на 10 часов задерживается рейс в Уфу. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе уфимского аэропорта, рейс «F7-4120» авиакомпании «АйФлай» до сих пор находится в Турции из-за дополнительного технического обслуживания самолета Airbus 330-200.

Плановое время вылета из Анталии было назначено на 22.10 часов по местному времени, предварительное перенесено на 09.00 часов. В аэропорту Анталии находятся 342 уфимца.

«Из-за позднего прибытия воздушного судна из Турции задерживается рейс «F7-4119» из Уфы. Плановое время отправления было назначено на 06.10 часов по уфимскому времени, предварительное перенесено на 16.50 часов. 346 пассажирам, согласно Федеральным авиационным правилам, предоставлены прохладительные напитки и питание. Их расселили в гостиницу», — проинформировали в аэропорту Уфы.

Теги: аэропорт, задержка рейса
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