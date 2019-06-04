Радий Хабиров принял участие в траурных мероприятиях в Улу-Теляке

УФА, 4 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня исполнилось ровно 30 лет с момента самой крупной в истории России и СССР железнодорожной, техногенной катастрофы. 4 июня 1989 года в 01.15 по уфимскому времени в момент встречи двух пассажирских поездов на 1710 километре Транссибирской магистрали прогремел мощный объемный взрыв газа и вспыхнул гигантский пожар.В поездах №211 «Новосибирск — Адлер» (20 вагонов) и №212 «Адлер — Новосибирск» (18 вагонов) находились 1284 пассажира (в том числе 383 ребенка) и 86 членов поездных и локомотивных бригад. Ударной волной с путей было сброшено 11 вагонов, из них семь полностью сгорели. Оставшиеся 26 вагонов обгорели снаружи и выгорели внутри.

По официальным данным, 575 человек погибли (по другим данным — 645), 623 стали инвалидами, получив тяжелые ожоги и телесные повреждения. В Улу – Телякской трагедии погиб 181 ребенок. Сегодня в траурных мероприятиях на месте катастрофы, где в 1992 году республика в память о погибших возвела мемориал. В мероприятиях принял участие врио главы Башкортостана Радий Хабиров. Он возложил венок к восьмиметровой стелле и пообщался с родственниками погибших и пострадавших. Руководитель Ассоциации пострадавших и родственников погибших в Улу-Телякской катастрофе Виктор Храмов поблагодарил руководство республики, Иглинского района и жителей Башкортостана за то, что они чтят память погибших, содержат в надлежащем виде мемориал. Он попросил Радия Хабирова оказать содействие в придании мемориалу статуса федерального значения. В настоящее время у него не оформлено право собственности, так как мемориал находится на землях РЖД и Лесфонда. Администрация Иглинского района уже 10 лет ведет переписку с РЖД по вопросу передачи земельного участка в аренду району, однако юридические вопросы до сих пор не урегулированы. Руководитель Башкортостана пообещал вплотную заняться этим вопросом. Родственники погибших попросили Радия Хабирова также рассмотреть возможность издания Книги Памяти. Врио главы республики сказал, что по Улу – Телякской катастрофе было много газетных публикаций, фото и видео материалов, их нужно собрать воедино и издать все этой отдельной книгой. «Я тогда заканчивал юридический факультет БГУ. И с утра мы пришли сдавать госэкзамен по уголовному праву. Обком комсомола бросил клич и в основном все мы ребята, отслужившие в армии, поехали сюда на место катастрофы помогать. С нами были курсанты школы МВД, они же совсем тогда еще юные были и в обморок падали, когда носилки с обожженными людьми носили. Жара тогда еще была, и помню самолеты с лекарствами из Америки, и то как работали врачи в ожоговом центре. Очень тяжелые воспоминания остались в памяти», — поделился своими воспоминаниями о страшных событиях 30 – летней давности Радий Хабиров.Виктор Храмов отметил, что память об этой трагедии должна остаться на века и родственники всегда будут помнить о той помощи и сострадании, которую проявили жители Башкортостана. Руководство республики, предприятия, организации, общественные формирования, жители тогда сделали все возможное, чтобы спасти людей, пострадавших в аварии. В те дни в Уфе впервые был применен опыт работы по организации телеконсультаций врачей в режиме реального времени. В Уфе были организованы прямые телемосты между местными учреждениями здравоохранения, московскими клиниками и медицинскими центрами США. Во время сеансов спутниковой связи были проконсультированы пациенты, пострадавшие в этой страшной катастрофе. Это был первый крупномасштабный телемедицинский проект на территории России. Но, несмотря на все принятые меры, число умерших неумолимо росло.Порядка 70 процентов пассажиров поездов погибли на месте, и около 30 процентов участников той трагедии были госпитализированы в больницы Уфы. Американцы, прилетевшие на место трагедии на третьи сутки, сказали, что нашим врачам нужно ставить памятник при жизни за то, что они умудряются спасать людей в таких условиях. Свыше 700 человек одномоментно поступили в клиники Уфы с ожогами и травмами, а специалистов не хватало. Врачи брались за любую работу, невзирая на то, какая у них была специальность: гинекологи становились специалистами по ожогам, хирурги становились травматологами, а участковые врачи заменили врачей скорой помощи по обслуживанию населения. Подтягивались средства со всего Советского Союза и даже из-за рубежа. Люди оказались в этом состоянии организованными, их сплотила беда.И теперь каждый год на месте трагедии проходят траурные мероприятия, а все пассажирские и грузовые поезда, проезжая этот участок железной дороги дают длинный протяжный гудок в память о погибших в Улу – Телякской катастрофе.