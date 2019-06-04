В башкирском Салавате водитель автомобиля ВАЗ на «зебре» сбил двух пешеходов
В башкирском Салавате водитель автомобиля ВАЗ на «зебре» сбил двух пешеходов Фото: пресс-служба ГИБДД
УФА, 4 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Салавате 29-летний водитель за рулём ВАЗ-2114 на пешеходном переходе сбил переходивших дорогу мужчину и женщину.
В результате аварии 37-летний мужчина и 52-летняя женщина с травмами доставлены в больницу. Причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам полиции.
За сутки 3 июня на дорогах республики зарегистрировано тринадцать автомобильных аварий, в которых шестнадцать человек получили травмы, сообщает пресс-служба ГИБДД.
Выявлено более 2400 нарушений ПДД и задержан 41 нетрезвый водитель.