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4 июня Вторник

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В башкирском Салавате водитель автомобиля ВАЗ на «зебре» сбил двух пешеходов

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ГИБДД

В башкирском Салавате водитель автомобиля ВАЗ на «зебре» сбил двух пешеходов Фото: пресс-служба ГИБДД

УФА, 4 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Салавате 29-летний водитель за рулём ВАЗ-2114 на пешеходном переходе сбил переходивших дорогу мужчину и женщину.

В результате аварии 37-летний мужчина и 52-летняя женщина с травмами доставлены в больницу. Причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам полиции.

За сутки 3 июня на дорогах республики зарегистрировано тринадцать автомобильных аварий, в которых шестнадцать человек получили травмы, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Выявлено более 2400 нарушений ПДД и задержан 41 нетрезвый водитель.

Теги: ПДД
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