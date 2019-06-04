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В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей. Соответствующее постановление, определяющее порядок внесения изменений в конструкцию транспортных средств, опубликовано на сайте правительства.

Речь идет о правилах, по которым будут узаконивать или наоборот запрещать тюнинг, которым увлекаются российские автолюбители. Утвержденными правилами четко прописано, как и куда обращаться за получением разрешения на подобные изменения.

Согласно постановлению, прежде чем заниматься тюнингом, владелец должен обратиться за разрешением в специализированную лабораторию и получить заключение. При этом лаборатория должна быть аккредитована на проведение таких работ. Затем это лабораторное заключение внесут в реестр, который появится немного позже. Далее по процедуре – обращение в ГИБДД, затем – к производителю работ на установку желаемого оборудования. Следующий этап – снова в лабораторию для проведения испытаний и получения протокола этих испытаний. Последний шаг – техосмотр в ГИБДД для получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными изменениями требованиям безопасности.

Документом также определен перечень причин, по которым автовладельцу могут отказать в выдаче разрешения на изменения конструкции автомобиля – причем, как с точки зрения документов, так и с точки зрения технического соответствия.

Теги: автомобили
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