Радий Хабиров поздравил мусульман Башкирии с праздником Ураза-байрам

УФА, 4 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Временно исполняющий обязанности Главы Башкортостана Радий Хабиров поздравил мусульман республики с завершением священного месяца Рамазан и праздником Ураза-байрам. В поздравлении говорится:

«Уважая традиции наших предков, мы следуем их заветам, стремимся к духовному самосовершенствованию, совершаем добрые дела, помогаем нуждающимся. Сегодня верующие соберутся в кругу родных и близких, чтобы отметить окончание поста, выразить друг другу уважение, поделиться душевным теплом, вспомнить о памятных событиях, почтить память близких.

В нашей республике созданы все условия для того, чтобы представители всех национальностей и вероисповеданий вместе строили достойное будущее, процветающий Башкортостан. У нас укрепляются семейные ценности, межрелигиозное и государственно-конфессиональное сотрудничество.

Искренне благодарю мусульманскую умму Башкортостана за благотворительную деятельность, помощь в нравственном воспитании молодежи, активное участие в общественной жизни, содействие в укреплении согласия в республике.

Пусть благословенный праздник Ураза-байрам принесёт в наши дома тепло и уют, свет веры и душевное спокойствие! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех добрых делах!», — сообщается на официальном сайте руководителя республики.

Напомним, месяц Рамазан мусльмане встретили 5 мая. Завершение поста в Уфе будут праздновать в этно-парке «Ватан», где запланировано выступление звезд башкирской и татарской эстрады, халяль-ярмарка, розыгрыши призов. Еще одна площадка народных гуляний развернется около Lifestyle центра «Башкирия». На всех площадках будут угощать пловом, угощение готовят на десять тысяч человек.