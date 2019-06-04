Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.55 ↑

EUR 73.21 ↓

4 июня Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров поздравил мусульман Башкирии с праздником Ураза-байрам

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Временно исполняющий обязанности Главы Башкортостана Радий Хабиров поздравил мусульман республики с завершением священного месяца Рамазан и праздником Ураза-байрам. В поздравлении говорится:

«Уважая традиции наших предков, мы следуем их заветам, стремимся к духовному самосовершенствованию, совершаем добрые дела, помогаем нуждающимся. Сегодня верующие соберутся в кругу родных и близких, чтобы отметить окончание поста, выразить друг другу уважение, поделиться душевным теплом, вспомнить о памятных событиях, почтить память близких.

В нашей республике созданы все условия для того, чтобы представители всех национальностей и вероисповеданий вместе строили достойное будущее, процветающий Башкортостан. У нас укрепляются семейные ценности, межрелигиозное и государственно-конфессиональное сотрудничество.

Искренне благодарю мусульманскую умму Башкортостана за благотворительную деятельность, помощь в нравственном воспитании молодежи, активное участие в общественной жизни, содействие в укреплении согласия в республике.

Пусть благословенный праздник Ураза-байрам принесёт в наши дома тепло и уют, свет веры и душевное спокойствие! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех добрых делах!», — сообщается на официальном сайте руководителя республики.

Напомним, месяц Рамазан мусльмане встретили 5 мая. Завершение поста в Уфе будут праздновать в этно-парке «Ватан», где запланировано выступление звезд башкирской и татарской эстрады, халяль-ярмарка, розыгрыши призов. Еще одна площадка народных гуляний развернется около Lifestyle центра «Башкирия». На всех площадках будут угощать пловом, угощение готовят на десять тысяч человек.

Теги: Радий Хабиров
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии в детском лагере погиб 14-летний подросток
В Башкирии в детском лагере погиб 14-летний подросток. Трагический случай произошел сегодня днем в лагере «Чайка» города Бирск, сообщил «Башинформ» ист
В администрации Чекмагушевского района Башкирии прокомментировали «беспредел» на сабантуе
В деревне Старобаширово Чекмагушевского района Башкирии в прошедшие выходные прошел сабантуй. В соцсетях местный житель сообщил, что праздник понравился,
Шамиль Газизов о будущем ФК «Уфа», о Евсееве и первом матче следующего сезона РПЛ
Футбольный клуб «Уфа» официально завершил сезон 2018/19 и после стыковых матчей с «Томью» сохранил прописку в РПЛ. Со 2 июня команда официально вышла в о
Как курсанты Уфимского летного училища спасали пострадавших в катастрофе под Улу-Теляком
Воздушный мост от Змеиной горы до ожогового центра в Уфе и эвакуация из затопленных районов Башкирии. Как курсанты Уфимского военного летного училища сп
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть