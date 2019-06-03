Фото: Ксения Калинина В Башкирии спасатели показали детям, как тушить огонь и деблокировать из машины «раненых» Фото: Ксения Калинина

УФА, 3 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

﻿ В Уфимском районе 3 июня в рамках акции «Спасенные жизни» прошло мероприятие, посвященное Дню защиты детей. На территории школы деревни Шамонино сотрудники Аварийно-спасательной службы Башкортостана показали ученикам младших классов аварийно-спасательные инструменты, а также объясняли, где и для чего они применяются.

Преподаватели Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям РБ показали порядок и приемы оказания первой помощи пострадавшим — продемонстрировали сердечно-легочную реанимацию и искусственную вентиляцию легких на учебном манекене. Кроме того, они вместе с республиканским Центром обработки вызовов Системы-112 провели викторину по основам безопасности жизнедеятельности и вручили победителям призы.

Сотрудники Противопожарной службы Башкирии подготовили для участников мероприятия незабываемое шоу с применение пожарного оборудования. Огнеборцы эффектно потушили возгорание, показав, как работает огнетушитель.

Спасатели деблокировали из тренировочной машины условных пострадавших, а пожарные залили раскуроченный автомобиль пеной.

Кинологи вместе со служебными собаками продемонстрировали различные цирковые трюки, которые привели детей в восторг.

Школьники примерили спасательные костюмы, жилеты и противогазы.

Для журналистов был проведен брифинг по вопросам безопасности детей в преддверии и во время летних каникул. Председатель Госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров рассказал об акции «Спасенные жизни», а также привел неутешительные данные статистики по смертности детей в текущем году.

«Неосторожное обращение с огнем, бесконтрольное нахождение несовершеннолетних в лесной зоне, на стройках и других опасных объектах, недосмотр у воды – вот неполный перечень причин несчастных случаев, жертвами которых становятся дети. В текущем году на территории республики несчастные случаи унесли жизни 14 детей. Особо актуальной темой минувшего года стала проблема выпадения малолетних детей из окон многоквартирных домов. Таких трагических случаев произошло 12, из них 2 со смертельным исходом, Основной причиной таких происшествий является отсутствие внимания со стороны взрослых, — сообщил руководитель ведомства. — Госкомитет РБ по ЧС совместно с заинтересованными министерствами, ведомствами и общественными организациями проводит целый комплекс мер, направленных на профилактику детской шалости с огнем, ДТП, бытовых травм, несчастных случаев на воде. Наша цель – обеспечить полную безопасность детей, что бы летний период прошел без каких бы то ни было происшествий».

После брифинга на территории пожарной части деревни Шамонино прошла торжественная передача трех пожарных автоцистерн в село Амзя города Нефтекамск, деревню Базилевка Калининского района Уфы и село Миндяк Учалинского района. Технику вручили в рамках Стратегии развития пожарно-спасательных сил на территории РБ до 2030 года.

«До 2030 года планируется приобрести 171 единицу пожарных автоцистерны, 25 автолестниц, 10 пожарных автомобилей первой помощи. Это позволит не только обновить автомобильный парк подразделений государственной противопожарной службы и создать новые пожарные подразделения, но и за счёт высвобождаемой техники обеспечить добровольные пожарные команды республики, — проинформировал председатель Госкомитета. — В прошлом году было передано 64 единицы техники представителям муниципальных районов и сельских советов. Эти мероприятия в комплексе позволят повысить уровень пожарной защищенности населения и территорий республики».

Мероприятие завершилось торжественным награждением представителей средств массовой информации за активное взаимодействие с Госкомитетом Башкортостана по чрезвычайным ситуациям. Ведомственную почетную грамоту вручили специальному корреспонденту агентства «Башинформ» Ксении Калининой, а также журналистам телеканалов «БСТ», «Россия-1 Башкортостан», UTV и радио «Юлдаш». Удостоились наград и сотрудники Госкомитета за достигнутые успехи и проявленную инициативу в работе.

Фото Госкомитета РБ по ЧС

Фото Госкомитета РБ по ЧС