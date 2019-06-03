Выбрана концепция для Стратегии развития башкирского народа

УФА, 3 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Всемирный курултай башкир провел заседание Экспертного совета по разработке Стратегии развития башкирского народа. На собрании были оценены 15 конкурсных работ и выбрана лучшая концепция для Стратегии развития башкирского народа, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Эксперты оценивали работы по пяти критериям: качество идеи, актуальность, осуществимость, широта или количество охваченных тем и адаптивность. Самой проработанной была признана концепция, разработанная командой сообщества «Башкирские проекты», который представил общественник Альфир Ильбактин.

Основой концептуальной идеей их проекта можно назвать «единое видение будущего башкирского народа», которое станет важнейшим инструментом консолидации людей. В основе структуры стратегии предложена «модульная архитектура» и принцип «стратегия стратегий», которая поможет связать все планы и программы, и направить все усилия к достижению единой цели. Также, на основе анализа прошлого и настоящего, авторы пришли к выводу, что в первую очередь необходимо развивать технологии и экономику.

Также эксперты отметили интересные работы других авторов и рекомендовали включить их отдельные части всех конкурсных работ в основной документ. В том числе работы Вилюра Ахметова, Юлдаша Юсупова, команды РОО «Яугир», Фанура Шагиева и других. Наиболее активные разработчики будут приглашены в команду, которые на основе выбранной концепции будут работать над основным текстом Стратегии развития башкирского народа.

Члены команды победителей и других отмеченных работ будут приглашены на V Всемирный курултай башкир в качестве делегатов.

Справка: Стратегия развития башкирского народа — это документ, предлагающий видение будущего башкирского народ через 20−30 лет, а также описывающий основные направления работы и способы реализации целей. Финальный проект документа впоследствии будет представлен на утверждение V всемирного курултая башкир, и может стать базой для новых государственных программ и других документов.