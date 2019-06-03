В вузах Башкирии увеличится число «бюджетных» мест

Фото: Олег Яровиков



















Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

За счет ассигнований федерального бюджета на 2019/2020 годы вузам Башкирии выделено 10191 место. Такие данные со ссылкой на Минобрнауки России озвучила заместитель премьер-министра Правительства РБ Ленара Иванова на пресс-конференции в агентстве «Башинформ», посвященной предстоящей приемной кампании, которая начнется не позднее 20 июня.

При этом основной объем контрольных цифр (порядка 67%) сосредоточен на бакалавриате, специалитете и магистратуре.

На 2020-2021 годы количество бюджетных мест в вузах Башкирии существенно возрастет — на 1073. Больше всего дополнительных мест получат БашГУ — 574, УГНТУ — 294, УГАТУ — 185. Это очень существенные цифры, по всей стране увеличение бюджетных мест произошло только в шести регионах, подчеркнула Ленара Иванова. По словам вице-премьера, «вузы, действующие на территории Башкортостана, по праву занимают значительное место среди ведущих университетов России».

Она также назвала «мифом» данные, что 27-28 процентов выпускников уезжают учиться в другие регионы. В министерстве образования проанализировали статистику и выяснили, что в миграционных картах в качестве причины выезда учебу указывают и школьники, переезжающие вместе с родителями в другие регионы. Кроме того, анализ показывает, что чаще учиться в вузы других регионов уезжают выпускники с низкими баллами, которые не могут поступить в вузы Башкирии. По словам заместителя министра образования Башкирии Гуллярии Ялчикаевой, в среднем в вузы республики поступают столько же абитуриентов, сколько выпускается из школ. А с самыми талантливыми из них ведется индивидуальная работа, дети, которые идут на высокие баллы ЕГЭ, встречаются с руководством вузов, за ними закрепляют куратора.

Во встрече с журналистами приняли участие руководители ведущих вузов республики: БГУ, УГНТУ, БГМУ, УГАТУ, УГИИ им.З.Исмагилова, БГПУ им.М.Акмуллы, Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве РФ.

По итогам 2018 года Башкортостан вошел в число регионов-лидеров по качеству приема вроссийские вузы (данные мониторинга качества приема в вузы,проводимого Высшей школой экономики). Средний балл ЕГЭ у зачисленных на бюджетные местастудентов составил 69,7 (в 2017 году — 69,4); на внебюджетную форму обучения — 60,9 (в 2017 году — 59,5).

«По этому показателю республика занимает 9 место среди субъектов Российской Федерации», — подчеркнула Ленара Иванова.

Что касается платного обучения, то, как отметили ректоры вузов, его стоимость одна из самых низких в России и варьируется от 84 тыс до 250 тыс рублей на очных отделениях, от 35 тысяч — на заочных.

За учебу на нефтяном профиле придется «выложить» от 105 до 200 тыс руб; авиационном — от 84 до 165 тыс; педагогическом — 100-112 тыс и агарарном — от 90 до 160 тыс рублей.

Ну, а самое дорогое обучение — на медицинском — от 120-171 тыс руб и до 250 тыс руб для иностранных студентов.