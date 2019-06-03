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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение: в регионе возможны заморозки до -2

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение: в регионе возможны заморозки до -2 Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

МЧС Башкирии распространило штормовое предупреждение из-за возможных заморозков. По данным ведомства, ночью и утром 5 и 6 июня местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов.

«В связи с заморозками на поверхности почвы, есть риск гибели сельскохозяйственных культур», — говорится в сообщении МЧС. Населению рекомендуется предпринять меры по защите насаждений.

На текущей неделе синоптики Башгидрометцентра прогнозируют по республике пониженный температурный режим на 1-2 градуса ниже нормы. Местами ожидаются кратковременные дожди, шквалистое усиление ветра до сильного, в середине недели возможны ночные заморозки в воздухе и на поверхности почвы. В конце недели температура воздуха несколько повысится.

Теги: погода
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