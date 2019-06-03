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3 июня Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Жителям Башкирии предложили назвать Единую транспортную карту

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Жителям Башкирии предложили назвать Единую транспортную карту Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 июн 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Жителей Башкирии просят проголосовать за название Единой транспортной карты, либо предложить свой вариант. Голосовать за предложенные десять вариантов названий можно на официальных страницах республиканского Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Среди предложенных — «Аргымак», «Иремель», «Пчелка», «Busинка», «Толпар», ТЭТА. Лидирует BashCard («Башкирская повозка»). Голосовать можно до 10 июня.

Как ранее сообщалось, с 1 июля в республике стартует проект по внедрению единой транспортной карты. С этого времени ею можно будет воспользоваться на маршрутах городского общественного транспорта и пригородного сообщения в Уфе, Стерлитамаке и Салавате.

К 1 июля транспортными терминалами оборудуют все 6200 автобусов, задействованных в сфере городских общественных перевозок. На сегодняшний день такими терминалами оборудовано 1900 автобусов.

Теги: транспортная карта, общественный транспорт
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