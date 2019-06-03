Фото: Олег Яровиков Жителям Башкирии предложили назвать Единую транспортную карту Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 июн 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Жителей Башкирии просят проголосовать за название Единой транспортной карты, либо предложить свой вариант. Голосовать за предложенные десять вариантов названий можно на официальных страницах республиканского Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Среди предложенных — «Аргымак», «Иремель», «Пчелка», «Busинка», «Толпар», ТЭТА. Лидирует BashCard («Башкирская повозка»). Голосовать можно до 10 июня.

Как ранее сообщалось, с 1 июля в республике стартует проект по внедрению единой транспортной карты. С этого времени ею можно будет воспользоваться на маршрутах городского общественного транспорта и пригородного сообщения в Уфе, Стерлитамаке и Салавате.

К 1 июля транспортными терминалами оборудуют все 6200 автобусов, задействованных в сфере городских общественных перевозок. На сегодняшний день такими терминалами оборудовано 1900 автобусов.