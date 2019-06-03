Фото: Ксения Калинина На Башкирию надвигается сильный ветер с порывами до 22 м/с Фото: Ксения Калинина

УФА, 3 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня вечером и до 20 часов 4 июня в Башкирии ожидается сильный ветер, порывы которого достигнут 22 м/с. По данным регионального МЧС, в предстоящую ночь возможны небольшие кратковременные дожди.

«Температура воздуха ночью 6-11°, по югу до 16°, днем 15-20°. На отдельных участках автодорог ночью и утром местами туман, видимость 500 м и менее», — уточнили специалисты ведомства.

Сейчас в МЧС Башкирии проводят оповещение населения республики и рассылку уведомлений.