Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.38

EUR 72.84

3 июня Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

На Башкирию надвигается сильный ветер с порывами до 22 м/с

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

На Башкирию надвигается сильный ветер с порывами до 22 м/с Фото: Ксения Калинина

УФА, 3 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня вечером и до 20 часов 4 июня в Башкирии ожидается сильный ветер, порывы которого достигнут 22 м/с. По данным регионального МЧС, в предстоящую ночь возможны небольшие кратковременные дожди.

«Температура воздуха ночью 6-11°, по югу до 16°, днем 15-20°. На отдельных участках автодорог ночью и утром местами туман, видимость 500 м и менее», — уточнили специалисты ведомства.

Сейчас в МЧС Башкирии проводят оповещение населения республики и рассылку уведомлений.

Теги: прогноз погоды, МЧС, предупреждение
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Похолодание в Башкирии: на предстоящей неделе ожидаются заморозки, сильный ветер и грозы
Башгидрометцентр сообщает о похолодании в республике на предстоящей неделе. Температура воздуха начнет понижаться завтра, с понедельника 3 июня. Места
Стали известны подробности пропажи кассира из Салавата, похитившей миллионы
Стали известны новые обстоятельства таинственной пропажи кассира Луизы Хайруллиной, похитившей миллионы из местного филиала «Россельхозбанка». По инфо
В администрации Чекмагушевского района Башкирии прокомментировали «беспредел» на сабантуе
В деревне Старобаширово Чекмагушевского района Башкирии в прошедшие выходные прошел сабантуй. В соцсетях местный житель сообщил, что праздник понравился,
В Нефтекамске пассажиров перевозил пьяный водитель автобуса
В Нефтекамске задержан пьяный водитель автобуса. По информации республиканской Госавтоинспекции, 54-летний местный житель совершал 12 круг по маршруту
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть