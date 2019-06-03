Фото: Олег Яровиков Башкирия вошла в число 16 пилотных регионов по модернизации служб занятости Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В этом году в 16 регионах России службы занятости начнут работать в новом формате. Предполагается, что по новым правилам человек без работы сможет получить личного консультанта, который будет учитывать не только квалификацию, но и навыки и интересы соискателя, сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Роструда.

По данным информагентства, «перезагрузка» службы занятости населения в 16 пилотных регионах начнется уже в ближайшее время. Изменится не только внешний облик самой службы — она получит единый стиль и превратится в современный, комфортный, удобный кадровый центр, но изменятся и подходы к ее работе. В службах занятости будет реализован принцип одного окна, когда гражданин может решить сразу несколько вопросов в одном месте.

«Службе предстоит не просто оказывать привычные всем услуги, а решать конкретные проблемы в сфере занятости, с которыми сталкиваются граждане и работодатели. В том числе планируется развивать электронные услуги, внедрить возможность предварительной записи, а также пересмотреть сам перечень оказываемых услуг», — сообщили в Роструде.

Основным онлайн-ресурсом в сфере занятости станет общероссийская база вакансий «Работа в России».

Модернизация подразумевает отход от формальной оценки квалификации гражданина и обычного сопоставления ее с пожеланиями работодателей. Предполагается, что человек получит персонального профессионального консультанта, который подскажет, как лучше выстроить карьерную траекторию, например, пройти переобучение, повысить квалификацию.

В список регионов, где в этом году будет проведен эксперимент, вошли Тульская, Тюменская, Белгородская, Калужская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Самарская, Нижегородская области, Башкирия, Татарстан, Мордовия, Чувашия, Краснодарский, Пермский, Ставропольский края.В настоящее время завершается подготовка проекта единых требований к службе занятости.

Добавим, что модернизация служб занятости предусмотрена федеральным проектом «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» в рамках нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», указ о реализации которого подписал президент Владимир Путин.

Главный целевой показатель нацпроекта — ежегодный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевого сектора экономики. Его планируется довести c 1,4% в 2018 году до 5% в 2024 году.

Общее финансирование нацпроекта составит 52,1 млрд рублей, из них 45,7 млрд — из федерального бюджета, 5,6 млрд — из внебюджетных источников, 800 млн — из бюджетов субъектов РФ.