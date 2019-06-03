Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: Наказать за накрутку голосов в «Голосе», мост за два часа Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Три города Башкирии победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Они лучшие среди малых. В Воронеже наградили победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Как информировала «Стройгазета», в этом году на конкурс поступило 330 заявок, в итоге в числе лучших оказались 17 исторических поселений и 60 малых городов. В категории «Малые города с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек» в числе победителей город Бирск, размер премии – 75 млн рублей. В категории «Малые города с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек» победили башкирские Белебей и Ишимбай, размер премии победителям – 85 млн рублей, рассказали в издании, уточнив, что проекты, представленные в 2019 году, реализовать нужно в 2020-м.

Подарки первой необходимости. «Российская газета» пишет, что с 1 июня в некоторых регионах страны вслед за Москвой начнут выдавать подарки для новорожденных. Так, на Ямале младенцы при выписке из роддома получат целый гардероб одежды. Всего в перечне — 45 наименований. В Югре в подарочный список войдет не менее 46 самых необходимых малышу вещей, рассказали в издании и отметили, что «в Башкирии подарки хоть и скромные, зато их вручают уже на протяжении пяти лет. Сейчас стоимость набора 1600 рублей. В него входит пять предметов, без которых в первые дни жизни не обходится ни один малыш: детский плед, уголок с вышивкой башкирского орнамента, кофточка, ползунки, шапочка из хлопчатобумажного полотна и поздравительная открытка».

Депутаты-единороссы недовольны новыми главами районов. «Новые Известия» установили, что «в Баймакском районе Башкирии и в Арсеньевском городском округе Приморского края происходят любопытные и чем-то похожие события: местные депутаты, представители "Единой России" выражают недовольство назначением новых глав районов», хотя кандидатуры согласованы на всех уровнях. Так, «10 из 17 депутатов Совета Баймакского района обратились с письмом к врио главы Башкирии Радию Хабирову, в котором высказали несогласие с тем, что район возглавил Фанис Аминев», — рассказали в издании, уточнив, что «исполняющим обязанности главы администрации района его назначили в декабре». «Считаю, что он не соответствует занимаемой должности, — говорят депутаты. – Ни в чем не разбирается. До сих пор не наладил отношения с общественностью и с депутатами». «А в Приморском крае из "Единой России" исключили сразу восемь депутатов Думы Арсеньевска, которые не поддержали решение своего партийного руководства, — продолжают в газете. — "Бунтарская восьмёрка" отказалась голосовать за согласованного мэра города, бизнесмена Владимира Авагимяна».

Уфимец требует наказать за накрутку голосов в «Голосе». «Эхо Москвы» передает, что житель Уфы Ильгиз Валиев, родственник участницы шоу «Голос. Перезагрузка» Рушаны Валиевой, просит возбудить дело из-за накрутки голосов и проверить причастность к этому Алсу и ее супруга. Уфимец считает, что «певица Алсу и ее муж, бизнесмен Ян Абрамов могут быть причастны к накрутке голосов в пользу своей дочери Микеллы Абрамовой. Первоначально она стала победительницей проекта «Голос. Дети», однако затем после проверки Первый канал обнаружил факт накрутки», — говорится в сообщении. Дело заявитель требует возбудить по статье о противоправном влиянии на результат спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. «За скандал на детском песенном конкурсе кто-то должен понести ответственность», — говорится в заявлении уфимца. Он также обратился к руководству «Первого канала» с требованием «дисквалифицировать дочь Алсу и не допустить ее дальнейшего участия в песенных конкурсах». Ранее после дополнительной проверки выяснилось, что автоматическая смс-рассылка в корне повлияла на итоги первого финала, результаты которого были затем аннулированы. По итогам повторного финала победителями шестого сезона проекта «Голос. Дети» были объявлены все девять финалистов проекта, рассказали на радио.

Озеро в Башкирии — среди самых популярных для отдыха. РИА Новости передает, что эксперты сервиса Tvil.ru. выяснили, какие города и курорты чаще всего выбирают путешественники, чтобы еще и отдохнуть на берегу озера. В итоге самыми востребованными оказались Осташков на Селигере в Тверской области, Банное в Башкирии, Яровое на берегу Большого Ярового озера в Алтайском крае, Кондопога на берегу Онежского озера в Карелии и Байкальск на южном берегу Байкала в Иркутской области. Туристы бронируют отдых на берегу озер в среднем от пяти до восьми дней и тратят на аренду жилья от 2,7 тысячи рублей в сутки в Яровом до 5 тысяч на Селигере за квартиру или гостевой дом на две семьи, говорится в сообщении.

Цены на новостройки продолжают расти на фоне отмены долевого строительства, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Авито Недвижимость». Так, «средняя стоимость первичного жилья в России в мае составила 70,2 тыс. руб. за 1 кв. м, это на 0,6% больше, чем в апреле, и на 10,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года». Эксперты объясняют рост «предстоящими изменениями правил привлечения средств дольщиков для строительства жилья». Наиболее выраженной в мае была динамика цен на новостройки в Екатеринбурге. Относительно апреля квартиры подорожали на 2,75%, до 73,2 тыс. руб. за 1 кв. м. «Относительно мая прошлого года заметнее всего подорожали квартиры в Казани — на 20%, до 80,4 тыс. руб. за 1 кв. м. В Уфе рост составил 17%, до 67,9 тыс. рублей», — рассказали в издании.

Мост за два часа. В Башкирии инженеры Центрального военного округа за два часа установили понтонный мост через реку Белую в районе города Стерлитамака, передает ОТР, уточнив, что 115-метровая плавучая конструкция из 18 звеньев на время заменит основной мост, который эксперты признали аварийным. Строители начинают его ремонт. «Понтоны позволят 20 тысячам жителей микрорайона Шахтау и двух районов Башкирии приезжать в Стерлитамак по кратчайшему пути», — добавили на телеканале.

Как относишься к шиханам... «Рокеры и башкирские активисты объединились для защиты уникальных природных объектов — шиханов, которые хочет уничтожить добывающая компания», — пишет «Новая газета» и рассказывает, что «в окрестностях башкирского Стерлитамака есть цепь из четырех гор, по-башкирски называемых шиханами. Шахтау, Торатау, Юрактау и Куштау. Они значимы не своей высотой, составляющей всего 300–400 метров, а уникальным происхождением». «Башкирские шиханы состоят из известняка, как и большая часть горных пород Башкирии. Различие только в том, что шиханский известняк исключительно чистый — содержание песка и прочих механических примесей в нем менее 0,5%», — пояснили в газете, — «прямо под боком у самого крупного в стране содового завода. С момента открытия завода известняк начали добывать из самого большого шихана — Шахтау. Сегодня его больше не существует. За шестьдесят семь лет гора была полностью срыта». «Нынешние владельцы содового производства — «БСК» — настаивают на начале разработки следующей горы, заявляя, что никакой другой известняк для них не подходит», — рассказали в издании, отметив, «нигде в мире больше нет таких геологических и геоморфологических памятников природы, как Шиханы». «Ситуация вокруг шиханов и содового производства разделила республику, — говорится в газете. — Власть сетует по поводу финансовых угроз, нависших над БСК. Интеллектуальная элита, деятели культуры и науки, студенты и просто неравнодушные люди объединились под лозунгом «Не взрывай»!» «Этот конфликт длится уже несколько лет и стал своеобразной лакмусовой бумажкой для людей, — пишут в газете — по тому, как человек относится к шиханам, природе, можно легко судить — стоит иметь с ним дело или нет».

Как в Уфе мертвецки пьяная женщина протаранила легковушки, рассказали «Вести.ру». «Во дворе жилого дома 32-летняя женщина, находясь за рулем ВАЗ-2107, последовательно протаранила шесть припаркованных легковушек. Задержавшие нарушительницу полицейские выяснили, что женщина была мертвецки пьяна. В литре выдыхаемого ею воздуха, как показал тестер, содержалось 1.766 миллиграмма спирта — такая концентрация может вызвать алкогольную кому», — отмечается в сюжете.

Видео тарана автомобилей опубликовало РЕН ТВ.

Евсеев остается. Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов подвел итоги сезона-2018/19 и сообщил, что Вадим Евсеев останется на посту главного тренера команды, информирует «Спорт-Экспресс». В издании рассказали, что «клуб из Башкортостана сохранил прописку в премьер-лиге, несмотря на поражение от "Томи" (0:1) в ответном матче плей-офф за место в высшем дивизионе. В первом матче "Уфа" выиграла со счетом 2:0, и таким образом, победила "Томь" по сумме двух встреч». «Тяжелый сезон получился. Мы проделали путь от Лиги Европы до переходного турнира за выживание в премьер-лиге. Было сложно», — сказал Газизов. Он также отметил, что «бюджет у нас не меняется». «Да, Евсеев останется. Мы с ним изначально подписывали контракт на 2 года», — рассказал он.

Бывший главный тренер ФК «Динамо» (Москва) Сергей Силкин заявил «Р-Спорту», что нет ничего удивительного в том, что «Уфа» сохранила прописку в РПЛ. «Результат стыковых матчей предсказуем. "Уфа" в этом сезоне споткнулась на еврокубке, не хватило опыта — в самом начале выплеснули эмоции, а потом ковырялись, чтобы не вылететь». «Уфа» были сильнее своих оппонентов, уровень мастерства все-таки разный, сказал эксперт.