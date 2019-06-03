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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Гидрометцентр Башкирии дал прогноз погоды на лето

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Гидрометцентр Башкирии дал прогноз погоды на лето Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 июн 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Средняя температура воздуха в июне будет около нормы и составит в Башкирии плюс 16-18°С. Количество осадков не превысит 70 мм. При этом в отдельные дни в первой декаде июня в ночное время будут наблюдаться заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-2°С.

Начальник Башгидрометцентра Вилора Горохольская на оперативном совещании в правительстве рассказала, что первый летний месяц будет неустойчивым

«Ожидаются ливни, шквалистое усиление ветра, град, грозы. В первой половине недели температура воздуха понизится до +4°С. Во второй половине июня температура может повыситься до +26-31», — отметила главный синоптик республики.
Июль и август по температуре также будут близкими к средним многолетним значениям. В июле количество осадков ожидается выше нормы, в августе — около нормы.

Максимальная температура воды в реках Белая и Уфимка достигнет плюс 22,8 и 21,8°С. Сейчас она находится в районе 15 градусов тепла.

Теги: погода, Гидрометцентр
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