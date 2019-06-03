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Из Уфы в Сургут задержан самолет: не сработали предкрылки

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Из Уфы в Сургут задержан самолет: не сработали предкрылки Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В аэропорту «Уфа» 123 пассажира ожидают вылета самолета в Сургут. 3 июня командир «Боинг-735» авиакомпании «Ютэйр» ночью при разбеге решил не взлетать, так как сработала сигнализация. Воздушное судно самостоятельно отправилась на взлетную полосу.

Как сообщил на оперативном совещании в правительстве республики первый зампредседателя госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Альберт Сулейманов, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Предварительная причина отказа от взлета – неполадки с предкрылками.

Ожидаемое время отправления (по информации на онлайн-табло) 12.15 по уфимскому времени.

Теги: Уфа, Боинг, Сургут
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