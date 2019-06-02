Фото: соцсети Стали известны подробности пропажи кассира из Салавата, похитившей миллионы Фото: соцсети

УФА, 2 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Стали известны новые обстоятельства таинственной пропажи кассира Луизы Хайруллиной, похитившей миллионы из местного филиала «Россельхозбанка».

По информации «Вестей», на следующий день после ее предполагаемого «побега», в полицию с заявлением о пропаже дочери и её семьи обратился отец женщины. По его словам, дочь, её муж и двое детей ушли из дома утром 27 мая, после этого они перестали выходить на связь.

Напомним, 27 мая в городе Салават сотрудница «Россельхозбанка» похитила 27 млн рублей из кассы, и после этого исчезла вместе с семьёй. Они объявлены в розыск, в отношении Луизы Хайруллиной возбуждено угольное дело.

Специалисты утверждают, что это была тщательно спланированная операция, в которой мог принимать участие супруг Луизы — уроженец Таджикистана Марат Хайруллин. Предполагают, что беглецы могли оправиться на его родину.